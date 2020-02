Paiporta consolida el servicio de asesoramiento a asociaciones del municipio

Connect on Linked in

La regidora de Participació Ciutadana, Esther Torrijos, ha assistit a la reunió de la Xarxa Participa que ha tractat l’estat del teixit associatiu a la comarca

L’Ajuntament de Paiporta, a través de la seua Regidoria de Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana, ha estat present en l’última trobada organitzada per la Xarxa Participa, que té per objectiu enfortir el teixit associatiu als pobles de la comarca i impulsar la participació ciutadana, i que ha fet anàlisi del seu estat.

La trobada, que ha tingut lloc a Torrent, ha estat impulsada per la Fundació Horta Sud, encarregada de coordinar la Xarxa Participa. Precisament gràcies a la Xarxa Participa, i a la col·laboració de personal tècnic de la Fundació Horta Sud, l’Ajuntament de Paiporta facilita el servei d’assessorament a les associacions del municipi. L’any passat es realitzaren fins a quatre sessions en les quals participaren 15 associacions. Enguany la pròxima cita a Paiporta serà el 24 de març. “Però no només aquestes trobades es realitzen periòdicament al nostre municipi. Fundació Horta Sud també posa a disposició de les associacions altres dates per assistir a la seua seu de Torrent i fer directament allà qualsevol tipus de consulta sobre les qüestions del dia a dia de la vida associativa”, ha explicat la regidora de Participació Ciutadana, Esther Torrijos.

Seguint aquesta mateixa línia, un dels principals objectius que s’ha marcat l’àrea per a aquest 2020 és el recolzament a les associacions, amb la consolidació del servei d’assessoria i la creació d’un portal d’associacions a Paiporta, “un lloc on les associacions puguen compartir de forma àgil, directa i senzilla les seues necessitats, inquietuds o qüestions generals amb nosaltres i també on tindre un llistat detallat del teixit associatiu de Paiporta”, ha afegit la regidora.

“Estem realitzant un treball intens per incentivar l’associacionisme a Paiporta, així com per millorar la coordinació tant entre les diferents associacions com amb la seua relació amb la nostra administració local”, ha afirmat Torrijos. La responsable de l’àrea ha recordat que ja s’han fet alguns passos endavant en aquest sentit, com per exemple amb la recent creació del Portal de Participació. “Paiporta s’ha destacat en els últims temps per l’impuls de la participació, amb assemblees ciutadanes, pressupostos i processos participatius. El nou portal continua aquesta línia de govern obert, transparent i a la recerca de noves fórmules que reforcen la participació tant de la ciutadania com del moviment associatiu”, ha conclòs.