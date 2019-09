Paiporta estrena quatre radars didàctics amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat

Connect on Linked in

Les autoescoles acullen xarrades de l'ONG Stop Accidentes, i el cap de setmana hi haurà dos passejades, el Dia de la Bici i una exposició de vehicles elèctrics





L’Ajuntament de Paiporta ha instal·lat quatre radars didàctics a punts clau de circulació de la localitat. L’estrena d’aquestes noves senyals interactives es produeix amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, que té lloc del 16 al 22 de setembre.

La programació d’aquesta setmana marca una passejada saludable per a la vesprada d’aquest divendres, una passejada cultural per al dissabte de matí, i el Dia de la Bici i Dia Sense Cotxe aquest diumenge, quan també tindrà lloc una exposició de vehicles elèctrics, una xarrada sobre punts de recàrrega i activitats per a xiquetes i xiquets a la plaça Major.



La inscripció per a la passejada saludable i el Dia de la Bici es poden formalitzar al poliesportiu municipal. Hi haurà detalls per a les primeres persones que s’inscriguen. El passeig cultural del dissabte es produirà per la fotografies de l’exposició ‘El Museu ix al carrer’, amb eixida a les 11.00 hores des del Museu de la Rajoleria.



Quant als nous radars didàctics, es tracta d’elements que mesuren de velocitat alimentats per energia solar que informen els conductors i conductores de la velocitat a la qual circulen, i indiquen si està per dalt o per baix del límit de la via en qüestió. L’objectiu de la seua instal·lació és conscienciar sobre l’excés de velocitat a la qual se sol circular per aquests punts. Es pretén així pacificar el trànsit, millorar la seguretat dels i les vianants i ciclistes, i reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera.



Els radars didàctics de Paiporta s’han situat a punts estratègics en la mobilitat de la localitat, bàsicament, en les entrades al poble. Així, n’hi han a la carretera d’Albal, al carrer José Capuz, a la carretera de València i a l’avinguda Francesc Ciscar. Els radars no sancionen, sinó que son un avís de la velocitat a la qual se circula, i de la qual no sempre en són conscients les usuàries i usuaris de vehicles a motor.



Dins de la programació de la Setmana de la Mobilitat, aquest dijous s’han celebrat a les autoescoles paiportines Premium, Paddock i Amunt xarrades de l’ONG Stop Accidentes per a aprenents i conductores i conductors novells. L’objectiu d’aquestes xarrades és promoure una conducció més segura i sostenible.