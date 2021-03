Paiporta fa un homenatge a la seua ciutadania més participativa durant el confinament

Connect on Linked in

L’Auditori Municipal va acollir l’acte de presentació del llibre #joemquedeacasapaiporta, que arreplega els dibuixos i les imatges del dia a dia del confinament de la població

L’Auditori Municipal de Paiporta ha acollit aquest cap de setmana l’acte de presentació del llibre #joemquedeacasapaiporta i l’homenatge a la ciutadania paiportina que ha participat i col·laborat amb les seues fotos i els seus dibuixos del confinament en l’edició d’aquest llibre.

L’acte, que va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Isabel Martín; la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat; la regidora de Participació, Esther Torrijos; el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, així com altres membres de la corporació municipal, va ser l’ocasió per posar cara a totes aqueixes paiportines i paiportins darrere de les desenes de mails rebuts pel Museu i el seu Instagram.

L’alcaldessa ha agraït a les persones que han participat enviant les seues fotografies, vídeos i dibuixos “en un moment en que necessitàvem saber que no estàvem a soles i que darrere de cada finestra, a cada casa, hi havia vida i hi havia esperança”. Martín ha fet un reconeixement especial a la participació dels més menuts i menudes de Paiporta, “perquè elles i ells han estat un dels sectors més afectats per aquest confinament”.

La vicealcaldessa ha elogiat la ciutadania paiportina “molt activa i creativa. Enfront de la por i la impotència que ens va portar el virus, a Paiporta va nàixer una flama meravellosa, de solidaritat, suport i afecte”. Així mateix, Albalat ha assenyalat que amb l’edició d’aquest llibre “volem que quede pel record tots eixos moments vostres que vau voler compartir amb nosaltres, i que pugem guardar-los a casa com un tresor”.

Per la seua banda, la regidora de Participació, destacava aquest llibre com el testimoni gràfic “d’un temps a Paiporta que quedarà a la nostra història”. Torrijos va donar les gràcies al poble de Paiporta “per la gran lliçó d’adaptació i comportament que ens ha donat”.

Finalment, en el seu discurs d’agraïment a totes les xiquetes i xiquets que participaren amb els seus dibuixos, vora a mig centenar, el regidor d’Educació va destacar “la mirada innocent i imaginativa dels nostres menuts i menudes, que ens animaren a totes i tots amb els seus missatges en positiu”. Sánchez va aprofitar l’acte per a destacar el treball de tot el personal docent i dels centres educatius, amb un reconeixement especial per al personal sanitari, “que continua cuidant de nosaltres”.

El llibre #joemquedeacasa ja està a disposició de tota la ciutadania i les persones interessades poden passar pel Museu de la Rajoleria a arreplegar un dels exemplars impresos.