Paiporta guardonarà als millors esportistes locals en la 23a Gala de l’Esport

L’Auditori Municipal de Paiporta acull aquest divendres (19.30 hores) l’edició número 23 de la Gala de l’Esport. L’esdeveniment arriba enguany baix el lema ‘Junts superem barreres’, en una aposta per l’esport inclusiu, per a totes i tots, independentment de l’edat, el gènere o la diversitat funcional.



En l’acte, 19 clubs i entitats esportives paiportines atorgaran els seus guardons anuals a membres que han destacat per la seua entrega i treball. A més, l’Ajuntament de Paiporta i el Servei Municipal d’Esports entregaran els premis institucionals a esportistes destacats de totes les edats, així com els premis als esportistes de l’any, tant en la categoria de majors de 16 anys com de menors d’aquesta edat.



Els guardons s’han decidit en funció de criteris objectius a partir dels resultats en competicions d’àmbit autonòmic, nacional i internacional de banda del comité organitzador de la gala, sorgit del Consell Assessor d’Esports, òrgan del qual formen part representants del clubs i entitats esportives de Paiporta i de l’Ajuntament.



La gala, que omplirà les més de 400 butaques de L’Auditori Municipal, estarà amenitzada per una exhibició acrobàtica amb bicicleta i l’actuació d’un malabarista, que mostraran les seues impressionants habilitats esportives. Tota la família de l’esport paiportí està convocat a l’esdeveniment, que se celebra des de fa més de dos dècades i suposa el gran punt de trobada de clubs, entitats i esportistes.