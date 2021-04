Paiporta inicia una campanya per a protegir les oronetes

Connect on Linked in

La Regidoria de Medi Ambient recorda que és una espècie protegida, que ajuda en la lluita contra plagues com les de mosquits, i reparteix caixes de cartró per a disminuir les molèsties dels seus excrements

L’Ajuntament de Paiporta ha iniciat una campanya de sensibilització i protecció de les oronetes i els seus nius a la localitat. Aquesta espècie protegida per la llei nidifica a les construccions humanes i és comuna la seua aparició a les cases i edificis. Cada individu és capaç de consumir vora 6 grams d’insectes al dia, el que suma un total de 3,5 quilos de mosquits per cada niu durant la seua estada a localitats com Paiporta, sempre temporal, ja que es tracta d’aus migratòries. Per això, i per a preservar l’espècie, el consistori ha iniciat la campanya de sensibilització.

En primer lloc, la Regidoria de Medi Ambient ha elaborat un inventari de nius al nucli urbà de la localitat, actualitzat als primers mesos de 2021 i accessible a través del web paiporta.es/oronetes,. L’inventari conté 320 referències de nius, amb 244 sencers i 76 destruïts.

A més, repartirà en els pròxims dies un díptic informatiu en què es descriuen els beneficis de la convivència de les oronetes cuablanca amb les persones. Així mateix, el consistori repartirà gratuïtament caixes de cartró de fàcil instal·lació per a aquelles persones que tinguen un niu a sa casa i vulguen disminuir les molèsties ocasionades pels excrements.

El regidor de Medi Ambient, Pep Val, ha explicat que «és molt important afavorir la convivència de les persones amb la fauna urbana que, lluny de ser simplement una molèstia, ens pot ajudar a controlar les plagues com els mosquits i, a més, enriqueixen l’ecosistema que també és un poble com Paiporta». Per a Val, «el paper d’espècies com les oronetes o les rates penades és fonamental per a mantindre l’equilibri i ens poden fer la vida més còmoda i evitar l’ús de productes químics perjudicials per al medi ambient».

En el díptic també es donen instruccions a la ciutadania sobre com actuar en cas de trobar un niu a casa o topar-se amb un individu caigut d’algun d’aquests nius. En cas de provocar molèsties, es pot demanar la caixa a l’Ajuntament. Si es troba algun individu, si és adult i està sa, allò habitual és alçar-lo de terra i posar-lo en el palmell de la mà per a alcen el vol, però mai tirar-los a l’aire. En cas de no eixir volant, es pot telefonar al centre de recuperació de fauna salvatge d’El Saler (963868025) i seguir les seues indicacions. No se’ls ha de donar de menjar ni de beure.

Les oronetes o oronells, de nom científic ‘Delichon urbicum’, estan protegides per la Directiva Europea d’Aus i Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial com la Llei 42/2007, que prohibeixen la destrucció dels nius i hàbitats de cria. La destrucció dels seus nius suposa una infracció greu sancionable amb multes de 5.001 a 200.000 euros.

La norma diu literalment que “queda prohibit donar mort, danyar, molestar o inquietar intencionadament als animals silvestres». La prohibició «inclou la seva retenció i captura en viu, la destrucció, mal, recol·lecció i retenció dels seus nius, de les seves cries o dels seus ous, aquests últims fins i tot estant buits, així com la possessió, transport, tràfic i comerç d’exemplars vius o morts o de les seves restes, incloent el comerç exterior»