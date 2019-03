Paiporta instal·la bucles magnètics per a persones amb audiòfons a l’Ajuntament, la biblioteca i l’Auditori

Connect on Linked in

El sistema amplifica la senyal acústica i permet salvar les dificultats auditives per a seguir els espectacles o rebre atenció a l’oficina UNICA o la biblioteca

L’Ajuntament de Paiporta ha finalitzat recentment la instal·lació de bucles magnètics a l’oficina UNICA, la Sala de Plens, la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz i L’Auditori Municipal. Aquest sistema d’amplificació se senyals acústiques permet a les persones que fan servir audiòfons amb funció ‘T’ escoltar perfectament tot allò que s’emet pel sistema de microfonia, així com rebre una atenció de qualitat de les treballadores i treballadors municipals.

El bucle magnètic o d’inducció és un sistema de so que transforma la senyal d’àudio en un camp magnètic captat pels audiòfons, que transformen aquest camp en so dins de l’orella de l’usuari o usuària, aïllat de reverberacions i soroll ambient. El resultat és la recepció d’un so net, nítid, perfectament intel·ligible i amb un volum adient.

La inversió de la Regidoria d’Urbanisme en aquest sistema, que permet una atenció al públic sense exclusions i obri la programació cultural del poble també a les persones que pateixen problemes auditius, ha sigut de 18.659,53 euros (IVA inclòs).

L’actuació a la casa consistorial s’ha centrat en la Sala de Plens, on s’ha instal·lat el bucle tant a l’àrea que ocupa la corporació com en la part del públic. A més, en l’oficina d’atenció ciutadana UNICA, s’ha habilitat un dels llocs amb el mateix sistema.

Quant a L’Auditori Municipal, els bucles magnètics s’han desplegat tant a la sala gran com a la sala de conferències. Per últim, a la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz també s’han portat a terme dos actuacions. D’una banda, s’ha dotat d’aquest sistema la sala de lectures, on es porten a terme multitud d’activitats com presentacion de llibres i altres espectacles, i s’ha dotat amb el sistema el punt d’atenció al públic.

Amb l’extensió d’aquest sistema a aquestes dependències, l’Ajuntament de Paiporta continua treballant per la inclusió de les persones amb diversitat funcional. De fet, gràcies a un acord signat amb la Fundació FESORD, els plenaris municipals es tradueixen simultàniament al llenguatge de signes, també en la retransmissió per internet.

A més, multitud d’activitats culturals en les festes i la resta de programació al llarg de l’any compten amb traducció simultània de FESORD en una clara aposta per la inclusió del govern municipal.

Així mateix, des de la pròpia Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat s’han portat endavant desenes d’actuacions urbanes per a millorar l’accessibilitat general del poble amb rebaixos i ampliacions de voreres, i eliminació de barreres arquitectòniques, algunes de les quals es contemplaven en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat en ple l’any 2017.