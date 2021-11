Paiporta invertirà 325.000 euros en una nova zona verda de 4.000 metres al carrer Silla

Connect on Linked in

La Regidoria d’Urbanisme inicia els tràmits per a redactar el projecte, que comptarà amb equipament per a activitats recreatives d’adolescents

La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de Paiporta ha iniciat els tràmits per a la redacció del projecte de la nova zona verda del carrer Silla, al Sud de la localitat. El pressupost estimat és de 325.012,56 euros (IVA inclòs) per a un terreny de 4.061,83 metres quadrats de superfície que, d’acord amb l’expedient, estarà dotat amb elements per a afavorir les activitats recreatives de les i els adolescents.



El regidor d’Urbanisme, Hisenda i Administració General, Pep Val, ha explicat que «la millora de les zones verdes existents a Paiporta i la consolidació de noves àrees d’esplai és una prioritat per al govern de Paiporta, com demostra la construcció de la zona verda del carrer Sant Ramon o la millora d’un espai emblemàtic com el parc de Vil·la Amparo».



Per a Val, «amb aquesta nova zona verda del carrer Silla volem cobrir un dèficit que pensàvem que existia respecte dels espais dedicats als i les adolescents i a la gent jove, que sovint no troben llocs adequats on socialitzar i on realitzar activitats adaptades a la seua edat i als seus interessos», una inquietud detectada a través de les activitats impulsades en els últims anys pel Centre Jove i per diferents processos participatius en què se’ls ha donat veu.



En aquest sentit, Val ha avançat que aquesta pastilla de terreny, contemplada en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), aprovat al 1998, «comptarà amb una part de zona per a vianants, i altra destinada a l’equipament per a l’oci de les i els adolescents, tot i que encara s’ha de definir l’opció concreta per la qual optarem». Disposarà també de subministrament d’aigua de reg i potable per a l’arbrat i els arbusts i una font pública apta per al consum humà, així com enllumenat i mobiliari urbà.



La parcel·la, de titularitat municipal, es troba en una àrea residencial de cases adossades i xalets de la zona Sud de Paiporta, entre els carrers Silla, Alaquàs i Quart de Poblet, i limita amb una pastilla de terreny privada i sense urbanitzar, entre el nucli de Paiporta i la urbanització l’Horta.