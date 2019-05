Paiporta liquida el pressupost amb 7,1 milions de romanent positiu de tresoreria i finalitzarà la rehabilitació de Villa Amparo amb 1,2 milions d’inversió

Print This Post

L’Ajuntament ha afrontat tres expropiacions per valor de 3,8 milions, ha deixat a zero el deute heretat de 6,7 milions, i celebrarà un ple la pròxima setmana per a aprovar les Inversions Financerament Sostenibles d’enguany, que inclouen l’emblemàtic edifici del carrer València

El departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Paiporta ha finalitzat la liquidació del pressupost de 2018. El resultat és que les arques municipals tenen un romanent positiu de tresoreria de 7.101.331,04 euros. La quantitat és similar a l’heretada l’any 2015, encara que el deute en aquell moment era de 6,7 milions. L’actual equip de govern va deixar el deute amb els bancs a zero l’any 2017.

Així, amb la situació econòmica actual de l’Ajuntament, sense deute i amb la solvència que indica un Període Mitjà de Pagament a Proveïdors per baix del que marca la llei, l’equip de govern proposarà noves Inversions Financerament Sostenibles (IFS). La moció anirà a ple la pròxima setmana i inclou la finalització de la rehabilitació de Villa Amparo, l’emblemàtica casa d’estiu de la família Olcina situada a l’antiga carretera de València, propietat municipal, que l’anterior govern es va deixar sense finalitzar.

La memòria econòmica elaborada pel departament d’Urbanisme per a finalitzar la rehabilitació de Villa Amparo preveu una inversió d’1.238.239,85 euros, a executar entre aquest 2019 i 2020.

L’Ajuntament de Paiporta es troba en situació de rematar un projecte que no s’havia pogut abordar abans, entre altres motius, perquè en aquesta legislatura s’han afrontat expropiacions milionàries enquistades durant anys en llargs processos judicials.

També perquè en les inversions aprovades al llarg de la legislatura s’ha donat prioritat a conservar el patrimoni públic, i dotar d’infraestructures necessàries i demanades durant anys, com ha sigut la nova pista de patinatge de velocitat o la reconversió de la piscina d’estiu.

Quant a les expropiacions, d’una banda, l’Ajuntament ha adquirit el solar per a la nova zona verda del carrer Sant Ramon, on s’han invertit 470.154,97 euros sols en l’adquisició del terreny. Aquest projecte es troba actualment en el tram final de la seua construcció, i es preveu que es puga obrir al públic en el mes de juny.

A més, el passat mes de novembre també es publicava la sentència del contenciós pel solar annex a la piscina coberta, pel que l’Ajuntament ha abonat 1.490.009,92 euros per 19.002,30 metres quadrats, que aniran destinats a zona verda i esportiva, i on està prevista la construcció d’un nou pavelló cobert.

Anteriorment, al 2017, altra sentència marcava el preu dels vials del carrer Mestre Serrano en 1,9 milions d’euros.

Així, el govern actual ha sigut capaç d’afrontar expropiacions per valor de 3,8 milions, cancel·lar un deute heretat de 6,7 milions, i aconseguir un romanent positiu de tresoreria per a enguany de 7,1 milions d’euros, que deixen marge per a invertir-ne 1,2 en la rehabilitació definitiva de Villa Amparo.