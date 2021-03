Paiporta projecta nous carrils bici a la carretera de València i la d’Albal

Urbanisme encarrega la redacció dels projectes, que connectaran amb l’anell verd metropolità de València i milloraran la mobilitat sostenible interna i la connexió amb localitats veïnes

La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Paiporta ha encomanat la redacció de dos projectes més de construcció de carrils bici. La xarxa actual d’aquest tipus de vies a Paiporta supera els 9 quilòmetres, i després de l’execució d’aquests dos projectes, un a la carretera de València i altre a la carretera d’Albal, en sumarà 3 més, fins arribar als 12.

D’entre els nous projectes, el més llarg, de 2,5 quilòmetres, discorrerà per la carretera de València i les avingudes Francesc Ciscar i Independència, des del pas elevat de la CV-406 fins a la rotonda d’aquesta mateixa carretera, on enllaçarà amb el tram del futur anell verd metropolità, que uneix Sedaví amb Picanya. Aquest tram passarà per davant de l’estació de Metrovalència, un dels punts essencials del transport públic a la localitat.

L’altre nou tram de carril bici tindrà 500 metres i unirà el carrer José Capuz, on ja hi ha via per a bicicletes construïda, amb l’avinguda Montgó, on enllaçarà amb el carril bici que porta fins als col·legis Jaume I i l’Horta. Aquest vial comptarà amb les característiques pròpies d’un itinerari escolar segur, ja que és utilitzat habitualment per les famílies i l’alumnat per a accedir als centres.

D’acord amb l’estimació econòmica dels informes tècnics de l’Àrea d’Urbanisme, la previsió és que la inversió total en aquests 3 quilòmetres de carril bici ascendeix a 231.420 euros IVA inclòs, al que caldria sumar la direcció d’obra. En total, l’Ajuntament té previst invertir 245.300 euros, tot i que la quantitat pot variar en funció del concurs públic al qual se sotmetrà el procediment.