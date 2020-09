Paiporta reconeix la labor del teixit associatiu de la localitat en la segona edició de la Gala Som Súper

Print This Post

Set associacions paiportines seran guardonades per la seua difusió de valors, manteniment de la cultura i tradició local, així com pel seu paper com a impulsores de la participació ciutadana a Paiporta

La Regidoria de Participació Ciutadana, en col·laboració amb la Fundació Horta Sud, reconeixeran aquest divendres, dia 25 de setembre, el treball de set associacions paiportines en benefici de la participació i la convivència ciutadana a Paiporta. Serà a la celebració de la segona edició de la Gala Somos Súper.

L’Auditori Municipal de Paiporta acollirà per segona vegada l’acte de reconeixement i homenatge a part del teixit associatiu que integra Paiporta. Tenint en compte la delicada situació que travessem a conseqüència de la Covid-19, aquest espai cultural ha adaptat les seues instal·lacions i comptarà amb totes les mesures higiènic-sanitàries i protocols de prevenció per tal de garantir la seguretat de les persones assistents a aquest acte.

En aquesta edició Burumballa Teatre, Apahu (Associació Humanitaria de Paiprota), Asociación de Bolilleras de Paiporta, Club Atletisme Paiporta, Club de Espeleología L’Horta, Festers del Gos i el Club Handbol Femení Paiporta rebran el guardó que els rubrica com a part activa i molt important de la cohesió social del municipi.

“Totes aquestes associacions aporten i transmeten, tant a la població paiportina com als membres que les integren, valors en positius, esperit de convivència i d’interrelació dins del poble. No podem sentir-nos més orgullosos de tindre aquest teixit associatiu i de la tasca que realitzen. El reconeixement de la societat Paiportina cap a elles és merescut i necessari”, ha manifestat la regidora de Participació Ciutadana, Esther Torrijos.

La campanya Somos Súper, impulsada per la Fundació Horta Sud, dóna suport i visibilitat el teixit associatiu local, així com a la seua tasca diària en la vida poble. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament iniciarà una campanya de difusió i suport de la seua activitat amb la difusió al llarg dels pròxims mesos d’una sèrie de vídeos sobre el dia a dia de la vida associativa, missió, visió i valors de cadascuna d’aquestes set associacions reconegudes.