Paiporta recorda com era la Pasqua dècades enrere amb una doble exposició al Museu de la Rajoleria i els carrers del poble

Amb la mostra ‘La Pasqua al carrer’ es fa un recorregut, a través de fotos antigues, en els records col·lectius de com es compartia i es gaudia de la Pasqua entre amigues, amics i família al poble

El Museu de la Rajoleria ha presentat aquest matí la doble exposició que ha programat entorn la Pasqua i que inclou una mostra fotogràfica a l’interior d’aquest espai cultural i una altra als panells ubicats en diferents carrers de Paiporta.

Aquesta exposició doble fa part de la programació ‘d’Imatges en el Record’, un espai on mostrar fotos antigues i per fer memòria sobre els nostres records i tradicions més pròximes. La mostra doble es concreta en 15 panells de gran format a peu de carrer, amb fotografies d’escenes de la Pasqua a Paiporta, i una altra, en el mateix Museu, on s’han arreplegat un total de 144 fotografies sobre aquesta mateixa temàtica.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín i la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat, han visitat l’exposició del Museu, acompanyades per la regidora de Joventut i Esports, Marian Val, i la regidora de Participació Ciutadana, Esther Torrijos.

Martín ha expressat la importància “de conéixer la nostra història i les nostres arrels. Les fotografies d’aquesta exposició són una bona mostra de com es vivia i festejava la Pasqua a Paiporta, uns dies en els quals els grups d’amigues i amics aprofitaven per a gaudir també dels espais d’horta del nostre poble i de la comarca”.

En paraules d’Albalat “l’arxiu fotogràfic del Museu té un gran valor arxivístic i històric; és un valuós conjunt de documents gràfics que donen compte de les nostres tradicions i el nostre passat recent, creat i que creix gràcies a la generositat de la població paiportina”.

La Pasqua a Paiporta, com a molts d’altres pobles de la comarca i el territori, no era només una celebració religiosa, sinó que era una festa de carrer; dies de descans on la gent es reunia amb amics i amigues i anaven a aquells llocs naturals del municipi i la seua rodalia que els permetien un descans a l’aire lliure. La tradició marcava divertir-se, menjar la mona, la llonganissa de pasqua i, en el cas dels més menuts i menudes, jugar a la corda o volar el catxerulo.

Amb la mostra ‘La Pasqua al carrer’tornem a acostar-nos a les imatges d’aquells temps on l’oci i el temps lliure, vinculats a determinades festivitats i moments de l’any, estaven molt marcats per unes tradicions que a poc a poc, amb el pas del temps, es van perdent. “L’objectiu d’aquest recorregut fotogràfic pel nostre passat és precisament no oblidar-les i recuperar-les”, ha matisat Albalat. Ambdues exposicions es poden visitar fins al pròxim 24 d’abril.