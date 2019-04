Connect on Linked in

Paiporta recupera les ajudes a l’esport local de base que va retallar el PP

La Regidoria de Joventut i Esports atorga 120.000 euros a clubs i joves destacats, front al clientelisme i l’arbitrarietat que va marcar el repartiment del govern ‘popular’

El govern de Paiporta ha atorgat, a través de la Regidoria de Joventut i Esports, un total de 120.000 euros en subvencions a clubs esportius locals i joves esportistes paiportins i paiportines. Aquestes ajudes, atorgades ara pel sistema de concurrència competitiva amb criteris socials, de renda i de resultats esportius, foren retallades pel Partit Popular de Vicente Ibor, que va abandonar les entitats esportives i els i les joves esportistes locals en els pitjors anys de la crisi.

El govern de dretes va eliminar aquestes ajudes i va establir un sistema basat en el clientelisme i l’arbitrarietat a l’hora de donar suport a qui és fonamental en la promoció de l’esport de base.

Amb el govern de Compromís, les subvencions han ascendit cada any a 25.000 euros en el cas de clubs i entitats esportives, i a 5.000 euros per a joves esportistes locals, amb un límit per a cada persona de 800 euros. Es podien justificar despeses relacionades amb la pràctica esportiva, com eren desplaçaments o materials.

A l’inici de la legislatura, el nou govern es va trobar amb situacions injustes, com el fet que un sol club rebia més ajuda que la suma de la resta d’entitats. El desgavell en el repartiment dels diners públics era, també en aquest sentit, una constant del govern encapçalat per Vicente Ibor.

Front a aquesta manera de gestionar els comptes públics, pròpia dels cacics autoritaris, l’alcaldessa, Isabel Martín, reivindica el sistema establert en aquesta legislatura: “Els clubs esportius fan una tasca fonamental, sovint invisible, per a construir un poble més sa i saludable. Per això, vàrem decidir recuperar aquestes ajudes, per a premiar la tasca que realitzen dia rere dia, perquè apostem per fomentar l’esport com a ferramenta no sols de salut, sinó també d’integració social, especialment, entre la gent jove”.

Per a Martín, “la manera més justa de repartir aquestes subvencions, de les quals s’han beneficiat al llarg d’aquests anys centenars de joves esportistes de totes les disciplines, era la concurrència competitiva, i no de forma arbitrària i clientelar, com ha acostumat a fer el PP allà on ha governat, també a Paiporta”.

Aquestes subvencions es mantindran amb el nou govern, perquè aquest partit sols entén el repartiment de subvencions amb criteris objectius, sense mirar l’adscripció política de la persona beneficiària, sinó les seues necessitats reals, amb criteris tècnics i un procediment transparent. Sense acordar favors personals als amiguets en despatxos obscurs, com feia el PP.

La legislatura que ara es tanca ha sigut la de la revolució de les polítiques de gestió esportiva, de la mà de la regidora Zaira Martínez. A les ajudes, recuperades de les urpes retalladores del PP, l’equip de govern ha sumat la dignificació de les instal·lacions existents, amb la millora en la senyalització del poliesportiu municipal i el repintat de totes les pistes, i l’obertura de les portes de totes les canxes, per a que qualsevol puga disfrutar-les si no estan reservades.

També s’ha invertit com mai en noves infraestructures, com han sigut l’ampliació del rocòdrom, la construcció de la nova pista de patinatge de velocitat, i la reforma integral de la nova piscina lúdica d’estiu.

A més, la bona situació econòmica del consistori, fruit de la gestió racional dels diners públics del govern en el seu conjunt, ha permés escometre l’expropiació del solar de més de 19.000 metres quadrats annex a la piscina coberta, on es construirà el futur pavelló esportiu cobert, en el qual ja treballa el departament d’Urbanisme.