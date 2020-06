Paiporta reobri els jocs infantils i saludables de la localitat

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Paiporta reobri aquesta setmana els jocs infantils de la localitat amb tasques de desinfecció prèvia, després de tres mesos d’accés restringit a causa de l’alerta sanitària del coronavirus Covid-19, i seguint les directrius de les autoritats sanitàries competents dins del procés de desescalada.



La neteja i desinfecció d’aquestes zones de jocs infantils s’ha intensificat i es mantindrà a diari per a garantir la seguretat i previndre contagis.

Es recorda a la ciutadania les normes de protecció bàsiques per a fer ús dels parcs, com són mantindre una rigorosa higiene de mans, tindre en compte la distància física mínima d’1,5 metres i fer ús de mascareta, obligatòria per a majors de sis anys quan no es puga mantindre aquesta distància. L’Ajuntament ha col·locat cartells amb aquestes normes a les 25 zones de jocs infantils i saludables de la localitat.