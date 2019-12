Paiporta reprén el Voluntariat Pel Valencià i manté el Pla de Formació Lingüística del funcionariat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament aposta per l’ús de la llengua i ofereix classes gratuïtes a treballadores i treballadors dins de l’horari laboral

L’Agència de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta reprén el programa de Voluntariat Pel Valencià, que es porta a terme gràcies al conveni subscrit entre el consistori i Escola Valenciana. Aquest programa posa en contacte persones voluntàries amb aquelles que estan interessades en parlar valencià, amb el plantejament de reunir-se una hora a la setmana durant 10 setmanes. A través de la conversa en el context que cada parella lingüística decidisca, la persona aprenent pot anar polint el seu domini del valencià.



Totes aquelles persones interessades a formar part del voluntariat, tant aprenentes com futures parlants, es poden dirigir a AVIVA a través del correu electrònic promociovalencia@paiporta.es, o bé telefonant al 963971222, en l’extensió 308.

Per a donar a conéixer aquesta nova edició del Voluntariat Pel Valencià,

AVIVA Paiporta repartirà diferents models de cartells amb el lema ‘Et trobem parella’ per escoles i instituts, comerços i dependències municipals. El voluntariat és una forma ràpida, senzilla i gratuïta d’acostar-se per primera vegada al valencià, o bé de perfeccionar el domini en la comunicació oral.



“Des de l’Ajuntament volem que l’ús del valencià es mantinga i s’extenga pel poble, que totes aquelles persones que desitgen o necessiten aprendre’l, ho tinguen fàcil, i el voluntariat és un model d’èxit per tal d’augmentar la fluidesa en la comunicació parlada”, ha afirmat l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín. “La nostra llengua -ha afegit- és un tresor que hem de cuidar, estimar i promoure, i nosaltres, com a administració pública, tenim la responsabilitat d’evitar que es perda”.

Pla de formació lingüística



D’altra banda, l’Ajuntament de Paiporta manté el Pla de Formació Lingüística, que té com a objectiu augmentar les competències per a l’ús del valencià del funcionariat. Així, enguany s’han constituït quatre grups, dels nivells B1, B2, C1 i C2, amb un total de 32 persones inscrites. Les classes s’imparteixen dins de l’horari laboral, per tal de facilitar-ne l’accés. La formació va enfocada a obtindre les certificacions oficials en les diferents proves.



“Considerem que és fonamental que l’administració pública parle i entenga el valencià, i és per això que hem apostat des de la passada legislatura per capacitar el funcionariat amb classes que faciliten l’obtenció de certificacions oficials, i que garantisquen una atenció bilingüe que ajude a promocionar la llengua i a acostar l’administració a la ciutadania, independentment de l’idioma que parle”, ha comentat l’alcaldessa, Isabel Martín.



Des de que es va iniciar el programa al 2015, s’han apuntat als diferents nivells més de 250 persones, tot i que algunes han anat avançant dels nivells més accessibles fins als més avançats. Desenes de treballadores i treballadors de l’Ajuntament han obtingut certificacions oficials de tots els nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.