Paiporta s’acollirà a la nova línia de subvencions per a vies ciclopeatonals de la Diputació de València

La diputada de Mobilitat i Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, visita la localitat per a informar de noves ajudes. L’Ajuntament ha aprofitat els fons de l’ens provincial per a lluitar contra el canvi climàtic i executarà actuacions per més de 294.000 euros





La diputada de Mobilitat Sostenible i Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, ha visitat Paiporta i s’ha reunit amb l’alcaldessa, Isabel Martín, i membres de l’equip de govern. Gimeno ha aprofitat la trobada per a informar de noves línies de subvenció, com són les que es posaran en marxa per a condicionar noves vies ciclopeatonals, especialment, les que connecten localitats entre elles. A més, ha visitat els horts urbans i socials de Paiporta.



En la reunió de treball amb el govern paiportí, celebrada dimarts, Gimeno ha explicat que “Paiporta és un poble molt compromés en la lluita contra el canvi climàtic” i ha afegit que “hem visitat els horts urbans per conéixer el projecte d’abastiment i canalització d’aigua de la zona”.



L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, per la seua banda, ha agraït l’aposta de la Diputació en matèria de mobilitat i lluita contra el canvi climàtic: “Sense la seua ajuda, seria molt més difícil materialitzar polítiques que ens ajuden a reduir emissions i que promoguen mitjans de transport alternatius al vehicle privat”. La dirigent paiportina ha destacat que “amb la construcció de noves vies ciclopeatonals, es pot començar a paliar el dèficit de connectivitat que patim la majoria de pobles de l’àrea metropolitana de València”. La connexió amb Catarroja pel marge del barranc de Xiva podria ser una de les actuacions que s’ajusten a la línia de subvencions.



Gràcies a diferents línies de subvenció de la Diputació de València, l’Ajuntament de Paiporta pot intensificar les actuacions per a lluitar contra el canvi climàtic i fer la seua activitat més sostenible. Així, hi ha prevista la instal·lació d’energia solar fotovoltaica a l’Ajuntament, la Biblioteca Pública Maria Moliner i el CEIP Ausiàs March, amb una inversió que supera els 54.000 euros, l’adquisició d’un vehicle elèctric per a la flota de l’Ajuntament, la implantació d’un pla local de gestió de residus i la canalització de xarxa independent de reg abastit pel pou municipal El Palleter per al reg dels horts urbans i la jardineria de la zona Sud del poble, amb un pressupost estimat de 183.000 euros. En total, són 294.000 euros que s’executaran en els pròxims mesos.