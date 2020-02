“Paraula de dona” és la nova campanya de promoció del valencià a l’hostaleria alzirenya

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Per tercer any consecutiu la Regidoria de Cultura, mitjançant el Servei de Promoció del Valencià de l’Ajuntament d’Alzira (SERVAL) i la Regidoria d’Igualtat han portat a terme la campanya “Paraula de dona”, adreçada a tots els bars i restaurants del nostre municipi, així comals instituts de secundària, falles i confraries de Setmana Santa.

Com en altres ocasions, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez i el regidor de Cultura i Promoció Lingüística Alfred Aranda, han començat el repartiment de les caixes amb bossetes de sucre que enguany inclouen frases en valencià de dones il·lustres valencianes, com és el cas de l’oncòloga Anna Lluch, la il·lustradora Paula Bonet o la novel·lista Beatriu Civera, entre altres.

“Esperem que esta campanya servisca per a visualitzar més el valencià en un sector tan important per a la seua normalització com és el comercial, al qual pertany l’hostaleria. I, enguany, volem donar visibilitat a 8 dones cèlebres valencianes que han contribuït a millorar diferents aspectes de la nostra societat, sempre a la recerca de la igualtat de gènere”, segons ha declarat Aranda.

La campanya es completa, com en les passades edicions, amb la participació de la ciutadania mitjançant el concurs d’Instagram en el qual es demana que pugen una foto amb el sobre de sucre preferit, i l’etiqueten amb #parauladedona. Entre tots els participants, les 3 fotografies amb més m’agrada guanyaran una camiseta il·lustrada de la campanya. El termini per a participar és fins al 31 de març.

Paraula de dona

Manuela Ballester, pintora i dissenyadora: “Pose la meua veu en la punta dels meus dits i parlen les meues mans”.

Anna Lluch, científica i investigadora: “Són les meues pacients les que m’han ensenyat a viure”.

Olga Poliakoff, coreògrafa i ballarina: “Quan vas a càmera lenta, veus més coses”.

Matilde Llòria, poetessa: “Per a qui el dia és ombra, la nit, temps aspre, tinc a punt d’albada les esperances”.

Celia Amorós, catedràtica, filòsofa i teòrica: “És sabut que qui té el poder és qui dona nom a les coses”.

Beatriu Civera, novel·lista: “Prova n’és, de maduresa d’una llengua, quan als seus rengles literaris compareixen noms de dones”.

Maria Cambrils, escriptora: “El moviment feminista va ser una molt lògica explosió de rebel·lia contra l’estat de dependència civil en què es trobava i es troba la dona”.

Paula Bonet, il·lustradora: “Tot el que gira al voltant de nosaltres (les dones) o bé no importa o bé és un tabú”.