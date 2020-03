«Paraula de dones», les jornades d’Alcàsser per la igualtat

Connect on Linked in

Duraran des del 3 fins al 31 de març

L’acte central serà la lectura del manifest el divendres 6

La regidoria d’Igualtat d’Alcàsser ha preparat una sèrie d’activitats que conformen les Jornades 2020 per la Igualtat baix el lema «paraula de dones». Aquestes començaran el dimarts 3 de març i s’allargaran fins al dia 31.



L’activitat que obrirà el cicle serà un cine-fòrum a les 18.30 al Centre Cultural amb «Una cuestión de género». Dimecres 4 a les 19.30 hores, al Centre Social s’inaugurarà l’exposició «Som iguals però… del bressol al sostre de cristall», organitzada per les Claverises del Carme 2020. I dijous 5, també al Centre Cultural, el Fons Valencià per la Solidaritat ha organitzat la conferència «Dones al Sud, Municipis de l’Equador per la igualtat i contra la violència de gènere».



El primer cap de setmana s’obrirà amb la lectura del manifest institucional el divendres 6 a les 18.30 hores a la Plaça del Castell i la marxa que recorrerà els carrers de la localitat amb l’acompanyament de la Colla Guirigall. Dissabte a les 20.00 h, serà el torn per a l’obra de teatre «De Vacas, Tour Vacanal» al Centre Cultural, i diumenge a la vesprada, sortirà un bus gratuït cap a València per a participar en la Manifestació pel 8 de Març. Les places són limitades i totes les persones interessades hauran de reservar plaça a les oficines d’Informació Municipal fins divendres 6 a les 14.00 hores.



Les jornades continuaran el dimarts 10 amb la vesprada de poesia «Sentim la poesia amb Almudena Puchol». Des de les 18.30 hores al Centre Social, lectura de poemes i tertúlia amb Almudena Puchol, organitzat per la Biblioteca d’Alcàsser i amb la col·laboració dels Tallers de Lectura locals.



Dijous 12 a les 18.00 hores, a la Llar de Jubilats, serà el torn per a l’Encontre Berenar per la Igualtat. En ell es lliurarà, per una part, el premi del concurs de cartells per la igualtat a Sandra Ramírez, pel seu disseny «Medusa»; i per altra, Reconeixements Institucionals als dos Tallers de Lectura locals. I es tancarà l’acte amb l’espectacle de poesia «Parauda de dona» d’Ina Martí.



Continuarà la programació el dilluns 23 al Centre Social, on des de les 18.30 hores es portarà a terme el taller vivencial «Dona salvatge», impartit per les psicoterapeutes Loles Serrano i Rosi Cózar. L’endemà, també al Centre Social, però a les 18.00, altre taller. En aquest cas serà «La imatge de les dones en la publicitat», impartit per Belén Gómez i Irene Jover, psicòlogues responsables del Programa Municipal d’Intervenció en Dones.



El Centre Social continuarà sent protagonista els últims dies de les jornades. Primer, el dimecres 25 a les 9 del matí, tindrà lloc una taula redona per a professionals de diferents àrees municipals i agents educadors amb el títol «El foment del vincle matern-filial en situacions de vulnerabilitat», organitzada per la Creu Roja. Més tard, dijous 26, a les 19.00 hores, serà el torn per a la xerrada de la matrona del Centre de Salut d’Alcàsser, Marisa Campos, «Passat i present de la lactància materna». I la programació es tancarà el dimarts 31 a les 18 hores amb un Disco Fòrum en Igualtat, conduït de nou per les psicòlogues Belén Gómez i Irene Jover.



Cristina Lucendo, regidora d’Igualtat, ha senyalat que «les Jornades per la Igualtat 2020 pretenen donar la paraula a les dones, creant espais de reflexió i de diàleg per tal de sensibilitzar i conscienciar de les desigualtats que encara hui pateixen moltes dones a la nostra societat». Lucendo també ha volgut destacar que «no hagueren estat possibles sense la col·laboració de persones i entitats que s’han sumat aportant diferents propostes i mirades que juntes es complementen i enriqueixen».