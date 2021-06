“Parlem de pilota” el nou projecte de la Diputació de València

Print This Post

Hui s’ha presentat al poble del Genovés la carpeta de «Parlem de pilota», quatre il·lustracions temàtiques: el trinquet, el carrer, tipus de jugadors i tipus de colps que mostren la riquesa lèxica de l’esport dels valencians i valencianes.

L’acte ha estat presidit per l’acadèmica de l’AVL Imma Cerdà, la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno i l’alcalde de Genovés, Pere Revert. També ha estat present el Director del Museu de la Pilota de Genovés, Davil Sarasol.

El projecte es complementa amb un web parlemdepilota.dival.es on l’usuari podrà descobrir més informació dels termes.

Les definicions dels mots han sigut extretes del Vocabulari del joc de pilota de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que també es pot descarregar des del web del projecte.

També, Davil Sarasol, Director del Museu de Pilota del Genovés, ha convidat a visitar les instal.lacions on els més curiosos poden observar exposicions i elements que fan referencia a la pilota valenciana.

A més, Pere Revert, alcalde de la ciutat, ha felicitat el projecte que s’ha realitzat per part de la Diputació, i a més ha destacat que la ciutat del Genovés sempre ha tingut les portes obertes del trinquet, on han naixcut gran professionals com Paco Cavanes, El Genovés.