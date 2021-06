Participa en la primera edició de Micros Oberts d’Aldaia

Print This Post

Nits a la Lúdica oferirà els caps de setmana actuacions en directe a la piscina d’estiu del poliesportiu d’Aldaia

Arriba la primera edició de Micros Oberts d’Aldaia per a refrescar les nits més caloroses. I és que este estiu l’Ajuntament d’Aldaia posa en marxa l’activitat cultural i d’oci ‘Nits a la Lúdica’ a la que cada setmana de juliol i agost es presentaran actuacions musicals, d’improvisació i monòlegs, amb destacats noms, a la piscina lúdica d’Aldaia.

Però a més, cada vetlada començarà amb una sessió de ‘Micros Oberts’ a la que qualsevol, amb 16 anys o més, pot presentar-se i traure l’artista que porta dins. Per a participar s’ha d’enviar un vídeo d’uns dos minuts presentant l’actuació oferida (poesía, monòleg, cant, ball, música…) abans del 20 de juny a infoesports@ajuntamentaldaia.org. Al cos del correu ha de figurar nom complet i un telèfon de contacte, amb l’assumpte MICROS OBERTS ALDAIA.

Les propostes seran valorades per un jurat format per membres en l’àmbit cultral de la localitat i personalitats del consistori d’Aldaia, i el 26 de juny s’anunciaran els seleccionats o seleccionades per a actuar a la primera edició de Micros Oberts d’Aldaia.

Una iniciativa conjunta de les àrees d’Esports i Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia que animen a la participació en les Nits a la Lúdica amb actuacions molt variades i animades que tindran lloc junt a la Piscina Lúdica d’Aldaia els dies 2, 9 16, 23 i 28 de juliol i 7 13, 20 i 27 d’agost.