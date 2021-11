Participants del Programa “Mass’Activa” de Massamagrell inicien la seua marxa en xarxes socials i noves tecnologies

Print This Post

Aquesta formació pretén ensenyar-los la cerca d’ocupació per internet

Amb l’objectiu de dotar a l’alumnat de recursos digitals, el Programa d’Itineraris Integrats “Mass’Activa”, ha realitzat un taller d’alfabetització informàtica i noves tecnologies mitjançant el qual es donen a conéixer les aplicacions necessàries per a la gestió bàsica administrativa.

El taller, que té una duració d’una setmana, es va iniciar dimecres passat 10 de novembre en l’edifici de Serveis Socials i finalitzarà dimecres que ve 17 de novembre.

L’alumnat està dividit en quatre grups de diferents nivells i en aquestes sessions aprendran eines per a buscar ocupació per internet mitjançant aplicacions mòbils i portals web.

Segons l’alcalde de Massamagrell i regidor d’ocupació, Paco Gómez: “Tots i totes ens hem de saber adaptar en aquesta societat digitalitzada que avança cada vegada més de pressa. Jo crec que adquirir aquests coneixements i dominar aquest tipus d’eines és una cosa essencial i afavoreix la inclusió a l’hora de buscar treball. No deixar a ningú arrere és la finalitat”.

“Mass’Activa” és el programa d’itineraris integrats per a la inserció laboral de persones en situació o risc d’exclusió social de l’Ajuntament de Massamagrell, i té com a objectiu afavorir la inserció sociolaboral i dotar de competències, tant digitals com d’habilitats personals i socials, a persones en situació de vulnerabilitat del municipi.

Es tracta d’un programa cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.