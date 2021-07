Patrimoni troba una vaixella completa del segle XV a l’excavació arqueològica de la plaça de l’Àngel a València

Connect on Linked in

El servei d’arqueologia municipal ha localitzat una vaixella completa del segle XV en l’excavació de la plaça de l’Àngel, al barri del Carme. La vaixella inclou, entre d’altres, sis pitxers vidriats, tres plats i dos escudelles, a més de ceràmica comuna de cuina com olles i cassoles, que encara es troba en fase d’estudi, reconstrucció i inventari. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha afirmat que “estem davant d’una nova troballa de l’excavació de la plaça de l’Àngel, una troballa que inclourem al futur muntatge museogràfic que farem al centre d’interpretació de la muralla i que ens contarà l’evolució urbanística del barri del Carme al llarg dels segles”.

La regidora ha explicat que “sabem que al segle XV hi havia cases en la zona, cases que havien emprat la muralla com a part de la zona domèstica, cases amb els seus patis, i en un d’estos patis és on s’ha trobat un conjunt d’una vaixella de taula decorada en blau sobre blanc així com olles, cassoles, cresols i també cànters”. Per a la regidora, “són produccions típiques dels tallers de Paterna o de Manises, tot i que sabem que es feien també en altres poblacions al voltant de València i, fins i tot, a la mateixa capital”.

Tot sembla apuntar, segons la regidora, que “es tracta d’un conjunt de peces ceràmiques senceres que formarien part de l’aixovar d’una casa i que es van llançar a un clot en el pati. Este grup de ceràmiques, juntament a altres peces de l’excavació, hem considerat que s’han d’incloure al muntatge museogràfic que farem al futur centre d’interpretació de la muralla, que construirem a la mateixa plaça de l’Àngel. Este centre d’interpretació tindrà un apartat on es parlarà precísament de l’evolució urbanística del barri del Carme al llarg d’estos segles”.

Característiques de la vaixella

Els pitxers vidriats localitzats contenen decoracions en blau sobre blanc, tres dels quals repeteixen el mateix motiu d’una creu rematada amb elements vegetals. Un dels plats presenta el dibuix d’un conill, dos dels plats tenen motius pseudoheràldics mentre que dos de les escudelles presenten també un dibuix heràldic encara per determinar.

En el conjunt també ha aparegut ceràmica comuna, sobretot cànters ornats amb manganés, element que s’empra com a pigment. Igualment s’han localitzat olles i cassoles, peces que encara estan pendents de reconstrucció i inventari.

Els arqueòlegs municipals opinen que es tracta de peces ceràmiques comunes, fabricades en sèrie i d’ús massiu entre la població general de l’època. De fet, s’han trobat objectes semblants en altres excavacions arqueològiques de la ciutat.

La vaixella ha estat trobada en una fossa descoberta situada en un context agropecuari, en unes dependències a cel obert destinades a l’estabulació, possiblement un corral o un pati. Es desconeix el motiu pel qual la vaixella va ser rebutjada però el fet que fóra colgada i apartada en la seua totalitat fa pensar els arqueòlegs municipals en el seu contacte amb algun malalt o amb un procés infecciós.

La vaixella ha aparegut en l’excavació arqueològica de la plaça de l’Àngel, al barri del Carme, en el marc de les excavacions per a la rehabilitació de la muralla islàmica de València.