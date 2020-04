PAU 2020: la Generalitat prepara un desplegament logístic “sense precedents” amb desinfecció i mascaretes

Print This Post

La Comissió Gestora estudiarà aquest dijous la possibilitat que els exàmens es realitzen en instituts

La Generalitat Valenciana està planificant un desplegament logístic “sense precedents” per a la celebració de les Proves d’Accés a la Universitat en l’actual context de crisi sanitària per la Covid-19.

Quatre conselleries –Justícia, Sanitat, Innovació i Educació– es coordinen per al correcte desenvolupament de les proves i preparar un protocol d’actuació que inclourà desinfecció i neteja i repartiment de mascaretes, entre altres accions.

La Selectivitat 2020 se celebrarà els dies 7, 8 i 9 de juliol en la Comunitat Valenciana i està previst que es presenten al voltant de 20.000 estudiants.

La consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, i la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, han mantingut aquest dimecres una reunió per videoconferència, a la qual també han assistit el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, la secretària autonòmica d’Universitats i Recerca, Carmen Bevià, així com els directors generals de Salut Pública, Ofelia Gimeno, i de Centres Docents, Joaquín Carrión, detalla l’administració autonòmica en un comunicat.

En la trobada, s’han estudiat les necessitats que requereix la realització de les proves, així com les mesures que cal adoptar per a garantir la salut i la seguretat de totes les persones que intervenen a les PAU.

En aquest sentit, s’han analitzat les recomanacions sanitàries de separació entre estudiants durant la realització de les proves, així com la posada en marxa de protocols de desinfecció i neteja, abans de la realització de les PAU i després de cada jornada d’exàmens.

GELS

A més, la Generalitat repartirà mascaretes i gels de hidroalcohol per a la protecció tant de l’alumnat com del professorat i de la resta de persones que participaran en l’organització i desenvolupament dels exàmens.

Carolina Pascual ha agraït a les conselleries la seua “disposició i col·laboració per a coordinar amb suficient temps d’antelació la realització de les proves” i ha destacat la labor de coordinació que hi ha entre elles per a “garantir la salut i la seguretat perquè es desenvolupen en condicions òptimes”.

En aquest sentit, la Comissió Gestora de les PAU es reunirà aquest dijous per a continuar amb la labor de coordinació de les proves, així com per a decidir els espais idonis en els quals es desenvoluparan.

Una de les qüestions que es posarà sobre la taula és la possibilitat que els exàmens es realitzen en instituts en lloc dels campus de les universitats, han confirmat a Europa Press fonts coneixedores.

La titular d’universitats, Carolina Pascual, ja va comentar recentment que caldria veure “de forma personalitzada, és a dir, amb quins espais compten els campus valencians per a fer-los amb distància de seguretat i en les condicions de salut necessàries”. “A partir d’ací, i sempre en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i amb les universitats, en el cas que siga necessari habilitar altres espais, es farà”, avançava.