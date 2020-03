Pedro Duque, assegura que les investigacions contra el COVID-19 a Espanya aportaran resultats

Print This Post

El ministre de Sanitat i el ministre de Ciència i Innovació han comparegut en roda de premsa. Salvador Illa, el ministre de Sanitat ha destacat que el subministrament als hospitals i centres sanitaris és estable.

Per altra banda, el ministre de Ciència i Innovació informat de les investigacions que estan en marxa a Espanya per a respondre a la crisi causada per la COVID-19 i del suport del Govern al treball dels científics.

Tots junts combatrem el virus!