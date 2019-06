Personal de l’Ajuntament de Godella s’informa sobre les noves directrius de tractament de residus en una jornada de la GVA

Connect on Linked in

Personal del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Godella va assistir a la jornada ‘Residus i Reptes. Recursos per al canvi’, organitzada per la Generalitat Valenciana i els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP), celebrada el passat 12 de juny a l’Aula Magistral del Palau de les Arts Reina Sofia.

En la jornada es van abordar els principals reptes per a les administracions públiques en matèria de gestió de residus, derivades de l’entrada en vigor del Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d’aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV). Aquest nou document pretén assentar les bases per a la gestió integral i coordinada dels residus; per això incorpora els nous terminis que estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i de sòls contaminats i les Directives europees conegudes com el paquet d’Economia Circular, de 2018, o la Directiva de plàstics d’un sol ús.

En les distintes ponències es va analitzar com les noves normes afectaran el funcionament diari dels consorcis i de les entitats locals que, d’entrada, hauran d’implementar mesures per augmentar les taxes de reciclatge i recuperació de residus.

L’educació per a la sostenibilitat com a recurs per al canvi va tindre també un paper important en la taula rodona de la vesprada, conduïda per Julio Barea, responsable de Greenpeace, que va valorar molt positivament el fet que el nou PIRCV obligue a que, abans de l’1 de gener de 2021, les entitats locals disposen d’educadors ambientals, unes figures que formaran la ciutadania, els comerços i les empreses en la millora de la separació i gestió dels residus domèstics i assimilables. Es preveu que així s’impulse la prevenció en la generació de residus, la preparació per a la reutilització i el foment de les recollides selectives en origen.