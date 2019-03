Picassent aposta pel teatre amb una programació especial

Connect on Linked in

El mes del teatre ha donat el seu tret d’eixida amb la xarrada col·loqui que va tindre lloc ahir per la vesprada a la Casa de Cultura amb el títol «Teatre o Netflix», amb la participació de Iolanda Muñoz actriu valenciana i presidenta de l’Associació valenciana d’actrius i actors professionals valencians, Laura Martín (distribuidora sòcia d’A + soluciones culturales, l’escriptor picassentí Paco Romeu i el programador cultural de l’Ajuntament de Picassent, Vicent Tronchoni.

L’Ajuntament de Picassent, a través de la Regidoria de Cultura, ha posat en marxa durant este mes de març i també abril una nova edició del seu programa “El mes del teatre”. Este nou i destacat referent cultural i teatral al municipi va tindre la seua primera activitat ahir per la vesprada a la Casa de Cultura amb la xarrada-col·loqui «Teatre o Netflix». Picassent inicia així esta proposta d’activitats en les quals la participació ciutadana cobrarà un especial protagonisme amb una sèrie de trobades professionals, tallers formatius i debats en el seu mes del teatre, on també tindran el seu protagonisme 4 companyies i 2 grups de teatre locals amb funcions per a tots els públics.

«Volem apropar a totes les persones interessades en el fet teatral la producció i la programació de les arts escèniques així com noves iniciatives de programació desenvolupades al nostre entorn més pròxim», segons destaca el regidor de l’àrea de Cultura, Jaume Sobrevela,