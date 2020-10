Picassent aposta per una programació amb cultura segura

Connect on Linked in

El teló de la cultura torna a obrir-se a Picassent i ho fa amb totes les mesures i protocols de seguretat davant la pandèmia ocasionada per la Covid19.



L’arribada de la tardor ha donat pas a una renovada programació cultural a Picassent que no deixa d’estar marcada per l’actual situació que estem travessant a causa de la Covid19. Tot i això, des de l’Ajuntament s’ha treballat de valent per llançar una nova edició, la 31, d’una agenda sociocultural que es presenta amb un nou format interior per oferir les activitats que tindran lloc durant els pròxims mesos adaptades a un ordre cronològic.



Tots els espectacles van acompanyats d’un rigorós protocol de seguretat per garantir al màxim la seguretat i la salut durant l’entrada, l’eixida i l’estància al recinte cultural. La normativa contempla, entre d’altres, accions com el control en l’aforament, limitat al 65% en espectacles familiars i al 50% en espectacles d’adults; l’ús obligatori de la mascareta, la pressa de temperatura a cada espectador/a i el registre de dades personals, mesures que ja s’han portat a terme este passat cap de setmana, on el teatre ha estat el gran protagonista en les vesprades de dissabte i diumenge.



El regidor de l’àrea de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela, ha manifestat al respecte que, “Vivim temps complicats o no podem portar a terme tot allò que ens agradaria. Estranyem moltes coses i també una programació com la que correspondria a estes dades. Però hem de seguir caminant i fer-ho amb responsabilitat”.