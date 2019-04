Picassent celebra el Dia Internacional del Llibre

Connect on Linked in

Cada 23 d’abril se celebra el Dia internacional del llibre, el vehicle per excel·lència de la cultura escrita. És per això que la Biblioteca Pública Municipal proposa als seus usuaris i usuàries nombrosos títols de diferents autors i autores, tant valencians com internacionals, en un estand especial preparat per a l’ocasió.

A més, l’Ajuntament de Picassent difondrà durant tota esta setmana una sèrie de peces audiovisuals on els i les protagonistes són picassentins i picassentines amb afició per la lectura. En esta sèrie de vídeos es recomanen diferents lectures que poden fer-nos passar una estona d’allò més bona.

La coincidència en el dia de la mort de grans il·lustres com ara Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Garcilaso de la Vega el 1616 commemora a escala mundial la celebració d’este dia amb l’objectiu de fomentar la lectura, la indústria editorial així com la propietat intel·lectual mitjançant els drets d’autor.