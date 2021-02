Picassent contracta 48 persones durant 2020 per a programes d’ocupació

Print This Post

L’Ajuntament va rebre l’any passat vora 1 milió d’euros per a la posada en marxa de programes formatius i d’inserció laboral en els quals varen participar un total de 48 persones

L’any 2020 un total de 48 veïnes i veïns de Picassent varen participar a través dels diferents programes de formació i ocupació subvencionats per la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Treball i la pròpia administració local. El Consistori va rebre en este sentit un total de 847.072,45 € per al foment de la inserció laboral de les persones aturades i per la millora de la qualificació de les persones participants.

Segons les dades facilitades per l’àrea de Formació i Ocupació, al programa Emcorp es destinaren un total de 60.148,44 €. El nombre de persones contractades varen ser 3 amb una duració de 6 mesos i amb jornada completa.

Per altra banda, el programa T’Avalem Joves, (Empuju), va tindre un pressupost total de 51.097,67 on també 3 persones varen estar empleades durant 1 any amb jornada laboral completa.

T’Avalem Experiència (Ecovid) és una altra de les propostes municipals que es va desenvolupar a Picassent amb un pressupost de 27.913,14 on també participaren 3 persones durant 6 mesos a jornada completa reforçant el servei de neteja tant al casc urbà com al terme.

El taller d’ocupació Picassent gestiona amb un pressupost de 711.164,40 € va comptar amb un total de 36 persones que es formaren durant 12 mesos i desenvoluparen el seu treball a jornada completa en diferents departaments de l’Ajuntament.

Amb totes estes ajudes, l’Ajuntament va posar en marxa diferents projectes formatius i laborals en el marc dels programes esmentats, Emcorp, Empuju, Ecovid i Picassent gestiona, iniciatives creades per oferir noves oportunitats laborals a les persones per a la realització d’obres o serveis.

Recordem que els tallers d’Ocupació son una constant en el pla de treball de l’actual equip de govern i que any rere any s’ofereixen al veïnat amb la possibilitat d’aprendre un ofici i formar-se en una especialitat.