Picassent elebra una Junta de portaveus per informar a l’oposició de les actuacions que s’estan portant a terme des de l’equip de govern en este temps de confinament

L’alcaldessa de Picassent, Conxa García, s’ha reunit, via video conferència, junt al portaveu del PSPV-PSOE i regidor d’Economia, Personal i Hisenda, Francisco Quiles, amb els portaveus dels grups municipals de l’oposició: Partit Popular, Compromís, Ciudadanos i Unidas Podemos, per donar-los informació general de les últimes actuacions i iniciatives portades a terme en el municipi a conseqüència de l’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària del COVID-19.



Entre elles, destacar que des de l’àrea de Serveis Socials s’ha signat un contracte amb Creu Roja per un import de 6.000 euros per a la compra d’aliments de primera necessitat, per tal que l’Ajuntament els repartisca en lots a les famílies més vulnerables del municipi.

Per altra banda, des de l’àrea de Joventut s’han aportat dos propostes innovadores: “Pikazoom”, un concurs de fotografia on-line, i “Sense Filtres”, iniciativa on els joves a través d’un directe en Instagram o un vídeo gravat, poden expressar com estan vivint el confinament.