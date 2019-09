Picassent estrena un nou itinerari amb ciclo-carrers i xarxa d’aparcabicis

Print This Post

La Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient vol, amb esta iniciativa, promocionar mitjans de transport més nets i eficients i millorar així la qualitat de l’aire del municipi.



Dins de l’objectiu de l’Ajuntament de Picassent d’aconseguir que el nostre poble siga un referent en mobilitat sostenible i eficiència energètica, es posen en marxa els “ciclo-carrers” i la “Xarxa d’aparcabicis municipal”. Dos actuacions dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que pretenen reduir el tràfic de vehicles particulars al centre del municipi i implementar al mateix temps l’ús de la bicicleta. També s’han instal·lat diferents punts d’aparcament de bicicletes en aquelles zones de major confluència i punts d’interés. La despesa final d’estes actuacions és de 42.647,59 euros.



Cal diferenciar els ciclo-carrers amb els ciclo-carrils. Mentre que els segons són vies dissenyades únicament per a bicis, els primers són vies compartides entre tots els vehicles autoritzats per a la circulació. A més, als ciclo-carrers la prioritat serà per als ciclistes i cap vehicle pot excedir de 30 km/h.



Amb esta iniciativa, setze carrers de Picassent es convertiran en ciclo-carrers, amb un total de 5.340 metres d’itinerari. Els carrers protagonistes d’esta iniciativa són: Av. del Palleter, carrer Comunitat Valenciana, Carrer Generalitat Valenciana, Carrer Villarrobledo, Carrer Alginet, Carrer de l’Estació, Carrer 9 d’octubre, Carrer de la Pau, Carrer Escultor Enrique Galarza, Camí del devadillo, Carrer pintor Segrelles, Carrer Pizarro, Av. del sud, Carrer Mossen Carbó, Carrer Torrent i Av. de l’Om.



La ciutadania té a la seua disposició un díptic informatiu digital amb tota la informació al següent enllaç: www.picassent.es/bategantenbici.



Segons ha manifestat l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, “Picassent compta amb més de 10.000 turismes registrats. L’objectiu d’esta iniciativa és aconseguir reduir esta xifra i augmentar el número de bicicletes i vehicles elèctrics. D’esta manera, es millorarà la qualitat de l’aire però també es deixarà més espai al vianant, augmentant així la seua seguretat i prioritat”.



Este projecte s’engloba dins de l’actuació cofinançada per la Unió Europea a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.