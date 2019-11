Picassent participa a Madrid del V Congrés de Ciutats Amigues de la Infància

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els i les responsables de governs locals d’arreu del món signen el compromís amb els drets de la infància en el 30 aniversari de la convenció sobre els drets dels i les menudes

La regidora de l’àrea d’Infància, Raquel Hervás, ha participat a Madrid, en la celebració del Vé Congrés de Ciutats Amigues de la Infància. I és que recentment, el plenari municipal va aprovar per unanimitat l’adhesió de Picassent al manifest de Ciutats Amigues de la Infància dins de la celebració del 30 aniversari de la Convenció sobre els drets dels xiquets, les xiquetes i també els i les adolescents.

Dos jornades on el dret a la participació ha sigut la protagonista i on Picassent ha estat present amb el segell CAI de Ciutat Amiga de la Infància, una distinció atorgada per Unicef l’any passat, i que suposa el reconeixement a les polítiques i iniciatives impulsades al municipi durant els últims anys.