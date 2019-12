Picassent participarà en el projecte educatiu “L’escola canta”

Print This Post

L’alumnat de 5é de primària dels centres escolars del nostre municipi participaran durant el curs present en este projecte musical amb la cantata “El cor a la terra”, tota una crida en forma de cançó sobre l’emergència climàtica



L’Escola canta és un projecte de caràcter musical dirigit als centres educatius d’educació primària de la Comunitat Valenciana que pretén donar suport als Plans de Normalització Lingüística de cada centre educatiu i on la música i la llengua es fusionen com a eines de convivència educativa. Esta iniciativa s’estén per 14 comarques i arriba a més de 7.200 escolars.



I Picassent s’inclou en la llarga llista de centres participants. Per això, l’alumnat de 3r cicle de primària del CEIP Príncep d’Espanya, CEIP Sant Ignasi de Loiola, CEIP Mare de Déu de Vallivana, col·legi Sant Cristòfor Màrtir, Escola Les Carolines i La Nostra Escola Comarcal, seran els encarregats d’assajar i posar-li veu a El cor de la terra, una cançò que evoca a l’emergència climàtica. D’esta manera, un total de 321 alumnes del nostre poble treballaran en equip i desenvoluparan competències en matèria plurilingüe a través de la música.



D’entre els objectius del projecte es pretén donar a conéixer la tradició musical valenciana; millorar la competència lingüística del valencià; i fomentar una sensibilitat positiva i una convivència entre diferents cultures, mitjançant la formació de corals.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, s’ha mostrat molt orgullosa perquè Picassent siga un dels municipis partícips en esta iniciativa i ha destacat que, «És molt important acostar l’alumnat a projectes tan innovadors com este. Amb esta cantata també volem mobilitzar i conscienciar la població més jove contra l’emergència climàtica, perquè totes i tots prenguem consciència i modifiquem els nostres hàbits i actituds».



Com a cloenda del programa, es farà un concert conjunt amb tots els centres de la localitat.