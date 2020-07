Picassent s’adhereix a la Xarxa d’entitats locals per al desenvolupament dels ODS de l’agenda 2030

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Picassent entra a formar part d’esta xarxa de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ja que la proposta va ser votada a favor per unanimitat a la sessió plenària del mes de juliol.



Picassent s’ha adherit a la Xarxa d’Entitats Locals per desenvolupar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis. Així es va decidir al plenari celebrat este passat dimecres 29 de juliol amb els vots a favor de tots els grups que conformen la corporació. Esta declaració es convertirà en institucional i reforça el compromís del municipi per complir els diferents objectius marcats per esta agenda, com són aconseguir la igualtat entre les persones, protegir el planeta i asegurar la prosperitat dins d’un marc de desenvolupament sostenible en els àmbits econòmic, ambiental, cultural i social.



Esta Xarxa té els objectius de promoure el coneixement, sensibilització i implementació dels ODS en les entitats locals espanyoles, així com enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el desenvolupament de l’Agenda 2030 a l’estat espanyol. També es marca com a objectiu actuar com a fòrum d’intercanvi i experiències entre els Governs Locals que integren la Xarxa, a més d’oferir serveis d’assessorament i assistència per als seus membres.



“El nostre municipi està compromés amb la protecció del medi ambient, la inclusió social i el desenvolupament sostenible, i així ho demostren els objectius marcats per este consistori i les diferents accions que hem portat a terme en els últims anys” ha declarat l’alcaldessa Conxa Garcia, qui afegeix: “El nostre compromís amb les persones és màxim, i complirem els objectius marcats per l’Agenda 2030 per fer de Picassent un poble millor on viure”.



Els 17 ODS de l’Agenda 2030 són:



· Fi de la pobresa

· Fam zero

· Salut i benestar

· Educació de qualitat

· Igualtat de gènere

· Aigua neta i sanejament

· Energia assequible i no contaminant

· Treball decent i creixement econòmic

· Indústria, innovació i infraestructura

· Reducció de les desigualtats

· Ciutats i comunitats sostenibles

· Producció i consum responsables

· Acció pel clima

· Vida submarina

· Vida d’ecosistemes terrestres

· Pau, justícia i institucions sòlides

· Aliances per a aconseguir els objectius

L’Ajuntament de Picassent ja forma part, des de 2019, del PACE, el Pacte d’Alcaldies pel Clima i la Energia, un moviment mundial que reuneix milers de consistoris de 60 paisos diferents amb l’objectiu de frenar el canvi climàtic, reduir la contaminació dels municipis i implementar l’accés a energies renovables i sostenibles.