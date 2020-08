Connect on Linked in

Picassent sancionarà de manera més severa a aquelles persones irresponsables que incomplisquen la normativa sanitària



L’Ajuntament de Picassent ha activat totes les ferramentes comunicatives de les quals disposa per informar, explicar i tranquil·litzar la ciutadania picassentina per l’augment de casos positius per coronavirus al municipi.

En el municipi es va detectar el focus, de nous infectats per coronavirus, més elevat.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, junt amb la regidora de Sanitat Raquel Hervás, el regidor de Seguretat Ciutadana Salva Morató i el regidor de Personal i Serveis Jurídics Paco Quiles, es reunien amb membres de la Policia Local i de la Guàrdia Civil per adoptar les mesures necessàries per a reduir el nombre de persones que es comporten de manera incívica, no utilitzen correctament la mascareta o posen en perill la salut de la resta de veïns i veïnes del poble. Una de les decissions aprovades en esta reunió va ser sancionar de manera més severa a aquelles persones irresponsables que incomplisquen la normativa sanitària, un percentatge molt baix de població que, tot i això, posen en perill la resta de la ciutadania. A més, la Policia Local treballarà colze a colze amb el personal del Centre de Salut per controlar que aquelles persones que donen positiu per Coronavirus complisquen l’aïllament domiciliari de manera estricta.

A hores d’ara hi ha actius 180 brots a la Comunitat Valenciana, d’aquestos el 78’7% són a la provincia de València.