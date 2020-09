Picassent viu els actes en honor a la Mare de Déu de Vallivana i al Santíssim Crist de la Fe a porta tancada

Connect on Linked in

Enguany, Picassent, així com la resta de municipis de la comarca i d’altres indrets, ha viscut unes festes atípiques. L’actual situació marcada per la Covid19 ha portat al consistori a limitar la celebració d’actes i aquells que s’han realitzat han tingut lloc a porta tancada. Per la qual cosa i amb motiu del compliment de les mesures sanitàries establertes i per garantir la seguretat i la salut del veïnat, este any 2020 els actes han hagut d’adaptar-se a la situació i derivar la seua participació a través de les xarxes socials municipals.



Pel que respecta als actes culturals, els concerts de la Societat Musical l’Om i la Societat Artístico Musical Picassent, que tingueren lloc a l’AUMA i al carrer Nou respectivament es varen celebrar a porta tancada. El consistori va enregistrar estes dos actuacions per oferir-les a la ciutadania a través del canal de Facebook municipal l’endemà de la seua celebració.



També els actes religiosos seguiren esta mateixa línia. Pel que respecta a les misses de campanya, la del dimarts 8 en honor a la Mare de Déu de Vallivana, va estar presidida pel sacerdot fill de Picassent, Rafael Albert Serra, qui enguany celebra el 50 aniversari de la seua ordenació sacerdotal. Per la seua banda, la de hui dimecres 9 en honor al Santíssim Crist de la Fe, també ha tingut lloc a les 9 del matí a l’interior de l’Ermita i ha sigut presidida pel sacerdot picassentí, Salvador Martorell Tronchoni, qui celebra també enguany el 25 aniversari de la seua ordenació sacerdotal.



Totes dos han sigut retransmeses en directe pel canal de Facebook de l’Ajuntament i per Ràdio l’Om, l’emissora municipal de Picassent.