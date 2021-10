Ple rendiment a l’inici de curs juvenil d’Aldaia

Print This Post

La regidoria de Joventut i d’Educació fan el repartiment de més de 2000 agendes escolars per a tot l’estudiantat dels centres del poble

El Centre Matilde Salvador i el nou Gent Jove d’Aldaia desenvolupen l’oferta d’oci educatiu, i un fum d’activitats i serveis, amb el lema ‘Un servei dos centres’

Este nou curs va començar a Aldaia amb el repartiment de les agendes escolars del consorci JOVES.NET a tot l’alumnat dels centres de secundària d’Aldaia. L’equip de joventut i la regidoria van realitzar el lliurament per aules i van aprofitar per a presentar i aproximar el servei, els programes i la informació juvenil a l’abast de la població. 2.000 agendes que enguany a més, tracten el tema de les ‘fake news’ o falses notícies, i informen en les seues pàgines sobre tots els serveis d’interés per als i les joves que reuneix i facilita este conjunt de municipis que formen la xarxa Joves.net.

Un dels programes explicats en la trobada amb els xics i xiques va ser l’oferta d’oci educatiu preparada per a 2021-22 (Programació estable) que cada edició compta amb gran demanda i participació. Activitats que van arrancar la setmana passada, per fi de manera presencial, i des de hui amb aforaments al 100%.

Segons explica el regidor de Joventut, Sergio Gómez, “el doble objectiu de la visita era presentar l’agenda de Joves.net, i d’alguna manera que els xics i xiques tinguen de primera mà, i de la manera més professional, tota la informació del que fem en Aldaia. I al final que puguen vindre als centres de Joventut i ací estarem per a treballar amb ells”.

Encara que ja hi ha 250 persones participant, les inscripcions encara estan obertes i queden places lliures en les activitats de Anglés mitjà, Kpop, Street dance xiquets i Street dance, fotografia iniciació i mitjà, creativitat, valencià superior i reforç educatiu. Consulta tota la informació a través de les xarxes socials de Gent Jove Aldaia o telefonant al 961988796 (CMS), o al 964636246 (CGJ).

L’oferta d’oci educatiu també inclou, d’una banda, formació en l’àmbit de l’educació no formal com el Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps lliure Infantil i Juvenil, Educador/a de Menjador – Manipulador/a d’aliments i Primers Auxilis.

I d’altra banda, activitats d’animació i oci alternatiu temàtiques com la pròxima ‘Setmana de les ànimes’ (Halloween) que Joventut prepara en col·laboració amb les àrees d’Educació, Biblioteca i UPCA.

A més, actualment està obert el termini d’inscripció per a formar part del grup de Corresponsals d’Aldaia, a partir de les 17 hores en el Centre Matilde Salvador. Una iniciativa per a persones joves, a partir de 14 anys, que voluntàriament vulguen col·laborar amb els serveis d’informació juvenil d’Aldaia: detectant les necessitats i demandes, acostant la informació als i les joves de la localitat i participant de les activitats programades.