Podemos Paterna exigeix contundència contra el vandalisme al barri de la Coma de Paterna

La formació morada considera que l’ajuntament de Paterna fa desistiment de les seues funcions al no reposar el mobiliari urbà, provocant un efecte anomenada a més actes vandàlics

L’actitud o inclinació a cometre accions destructives contra la propietat pública sense cap consideració cap als altres, és vandalisme i és una de les xacres que llastren al barri de la Coma de Paterna. Per a Podemos Paterna, aquestes actituds són clarament provocades per la frustració social d’un barri que no ha tingut mai una administració competent que afronte els seus problemes. Per a la formació d’esquerres, el manteniment dels entorns urbans en bones condicions pot aconseguir, precisament, la disminució del vandalisme, una millora de la convivència veïnal i, fins i tot una reducció de la taxa de criminalitat. Per això un portaveu del partit exigeix a l’ajuntament un pla de reposició del mobiliari urbà deteriorat.

Una de les fórmules per a acabar amb el vandalisme i la degradació és la participació ciutadana, entesa aquesta com com a mesura de corresponsabilitat ciutadana.

Per això des de Podemos també s’exigeix la volta a la normalitat democràtica en la Coma, i a Paterna en general, a través de les seues institucions de participació ciutadana. I recorden que la participació ciutadana és la intervenció dels ciutadans en la presa de decisions respecte al maneig dels recursos i les accions que tenen un impacte en el desenvolupament de les seues comunitats.

És un legítim dret dels ciutadans i per a facilitar-la es requereix d’un marc legal i, sobretot, voluntat política de desenvolupar-la. “En podem estem convençuts que una de les formes de millora de la convivència en la Coma passa pel desenvolupament de la participació ciutadana, ja que apodera a unes institucions representatives del barri que, al cap i a la fi, són les que millor coneixen les necessitats dels seus veïns i fan corresponsables a aquests dels actes de millora del barri”. També recorden que les associacions del barri es van esforçar molt a crear una coordinadora d’entitats per a disposar d’una veu única davant les administracions, i ara no troben interlocutor per part de l’administració municipal.



“L’Alcalde de Paterna, ha acabat amb una llarga trajectòria històrica de Participació Ciutadana, representada des de la Carta de Participació Ciutadana, en el Consell Territorial de Participació Ciutadana, els Pressupostos Participatius i les Juntes de Barri. I com a conseqüència el teixit associatiu del municipi se sent menystingut i no escoltat pels responsables municipals”.