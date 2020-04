Policia Local i Serveis Social de manera presencial i l’Ajuntament de manera telemàtica atén a tota la població

Connect on Linked in

Des del primer moment, la població de Castelló va crear un protocol de treball per a establir com s’hauria d’actuar davant l’Estat d’Alarma.

Policia Local i Serveis Socials treballen al 100% per a poder oferir una atenció especial a totes les persones del poble que així ho necessiten.

S’estan duent a terme les tasques de desinfecció dels carrers i llocs més transitats del poble gràcies a la col·laboració de cinc llauradors de Castelló que disposen de tractors i bombes.

Des de l’Ajuntament s’estan prenent mesures econòmiques per tal d’ajudar a tots els veïns davant d’esta crisi

Com veuen, Castelló ha encés la llum verda de l’esperança davant del coronavirus.