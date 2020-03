Polinyà de Xúquer celebra la II edició de Polinyà Màgic 2020

Print This Post

Una iniciativa que va nàixer fa un any i que té com a objectiu incentivar el comerç local i dotar a la localitat d’activitats per a un ampli públic.

Polinyà de Xúquer ha acollit la II edició de Polinyà Màgic, un esdeveniment amb multitud d’espectacles, Mags, Fakirisme, Circs de Puces, Màgia al carrer i moltes més sorpreses.

Entre les actuacions destaquen el Mag Albert, els Màgics Bufons, Fèlix Brunet amb la seua ‘Bicicadabra’ o Raul Camagüey.

Un esdeveniment que va plenar Polinyà de Xúquer de màgia i il·lusió.