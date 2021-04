“Port Saplaya es vist de colors”, un concurs per a omplir de flors el veïnat

Print This Post

Els hostalers de Port Saplaya i l’Ajuntament d’Alboraia han preparat aquest concurs en el qual es pot guanyar fins a un cap de setmana d’allotjament

El sector hostaler de Port Saplaya ha preparat al costat de l’Ajuntament d’Alboraia un concurs d’ambientació amb l’objectiu d’omplir el veïnat de flors, fent la zona més atractiva estèticament.

Els objectius són subratllar l’atractiu turístic de Port Saplaya i fomentar el consum del comerç local. Poden participar tots els veïns i veïnes de Port Saplaya, i el jurat estarà constituït per representants del sector hostaler, empresaris d’Alboraia i representants de l’Ajuntament.

El concurs consisteix en que totes les persones participants decoren el seu balcó, terrassa o jardí amb flors i plantes, tant naturals com artificials.

El termini per a participar acaba el 28 de maig. Els 6 participants més votats en el Facebook “Hostalers de Port Saplaya” podran guanyar des d’un cap de setmana per a dues persones als apartaments “Sea You” fins a una mariscada, menjars o desdejunis per a dues persones.

Les bases del concurs i tots els detalls es poden trobar en la web municipal i en el Facebook “Hostalers de Port Saplaya”.