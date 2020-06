PP, Compromís i VOX demanen la Insígnia d’Or de l’ajuntament per a tota la ciutadania de Torrent per la seua lluita contra la COVID-19

Print This Post

Els grups polítics de Compromís i VOX a l’Ajuntament de Torrent s’han sumat finalment a la moció del PP per a la concessió de la Insígnia d’Or de la ciutat de Torrent a tota la seua població, pel seu esforç i exemplar lluita contra la COVID-19.

Una moció que va ser presentada la setmana passada per la portaveu del PP, Amparo Folgado però que s’ha tornat a registrar de nou, amb la signatura dels portaveus de tota l’oposició a l’Ajuntament de Torrent, la mateixa Amparo Folgado pel PP, Pau Alabajos per Compromís i Salvador Benlloch, per VOX.

En la pròpia moció, els tres partits polítics sol·liciten que es col·loque una placa simbòlica en la façana de l’Ajuntament de Torrent en la qual es reculla aquest homenatge del consistori a tota la població.

Aquest homenatge se sumaria al previst pel propi Pla d’Actuació Municipal contra la COVID-19, confeccionat per tots els grups municipals i destinat a reconéixer la labor dels serveis essencials com són els sanitaris, Policia, Creu Roja, Protecció Civil i altres col·lectius de la ciutat.

Folgado ha afirmat que “des del PP estem molt agraïts als grups municipals de Compromís i VOX, per unir-se a aquesta iniciativa, amb la qual pretenem que l’Ajuntament de Torrent, homenatge de manera simbòlica a tota la ciutadania de Torrent, després de dos durs mesos de confinament i a totes les persones que durant aquest temps i de manera anònima han col·laborat i ajudat als seus propis veïns, ja siga amb donacions, ajudant a fer la compra a persones vulnerables i fins elaborant màscares i altres iniciatives anònimes que han sorgit durant aquest temps, a la ciutat de Torrent”.