PP d’Alzira: Els treballs de reparació del Pont José Pellicer d’Alzira segueixent sense realitzar-se

Des de primers de febrer segueix l’accés a Alzira tallat per no reparar el pont

El passat 5 de febrer es va produir l’accident d’un camió que va colpejar l’estructura del pont de Sr. José Pellicer en el seu pas inferior per la carretera que comunica l’estació de Renfe d’Alzira amb el pont de ferro.



Ja són més de dos mesos amb aquesta important via d’entrada i eixida de la ciutat tallada. És impossible entendre que es mantinga aquesta situació; no hi ha cap excusa excepte la incompetència en la gestió de l’Ajuntament d’Alzira.



Des del passat 14 de març on es va establir l’Estat d’Alarma en tot el territori nacional, és evident que es va reduir dràsticament el trànsit rodat per les carreteres. Sembla ser que això ha relaxat al govern alzireño i oblidat els grans problemes de circulació que provoca aquesta situació. Llavors, a què estan esperant? Què torne el funcionament normal i es reproduïsca el problema?



Les obres de construcció en infraestructures no es veuen afectades pel confinament decretat. Ahir mateix vam poder comprovar que no es trobava en la zona ningú de l’empresa. Els treballs estan paralitzats.

Els passats dies 7 i 8 de març es tenia previst tallar el trànsit pel pont per a procedir definitivament a la reparació. Què ha passat que mes i mig més tard continuem igual?



Totes aquestes preguntes es poden resumir: incapacitat de gestió, lentitud i poc interés en els problemes que de debò afecten la ciutat.