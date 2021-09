PP d’Alzira: Hui 22 de setembre Alzira no celebra el Dia internacional Sense Cotxes

Connect on Linked in

Volem recordar al bipartit que l’important no és el que es promet, sinó el que es compleix.

El 22 de setembre, és la data en què se celebra el Dia Internacional Sense Cotxes, dia en què de normal s’impulsen actuacions per a conscienciar sobre l’ús responsable del trànsit motoritzat i promoure alternatives ecològiques com el transport públic, la bicicleta o vehicles elèctrics.

Durant el mes de setembre, aquest any del 16 al 22, se celebra en tota la Unió Europea la Setmana Europea de la Mobilitat, la qual té com a objectiu sensibilitzar a la ciutadania sobre el mal que fa a la salut i al medi ambient, l’ús indiscriminat del cotxe dins de la ciutat, així com els molts beneficis que aporten els mitjans de transport més sostenibles com la bicicleta, els monopatines, el caminar o l’ús dels serveis de transport públic. El Lema d’aquest 2021es: Segur i Saludable amb Mobilitat Sostenible.

Hui dia 22 de setembre, a Alzira no se celebrarà el Dia internacional Sense Cotxes. Potser al llarg del dia de hui, l’equip de govern ens apareix amb una roda de premsa de presentació de les activitats plantejades amb motiu de la Setmana de la Mobilitat, com ja va fer pomposament l’any passat en la Plaça del Reyno i ens torna a presentar les mateixes 12 accions orientades a reduir el trànsit, recuperar el medi ambient i millorar la seguretat dels nostres veïns i veïnes i que després el van plasmar en un projecte denominat “Alzira Camina”. Igual fins aprofiten els panells explicatius de l’any passat de les 12 accions.

Una vegada més aquest equip de govern format per Compromís i PSOE demostren la seua manera de governar, molta propaganda però després poc treball. En aquests moments i un any després de presentar les 12 propostes, algunes d’elles molt senzilles i amb poc cost econòmic, no han realitzat cap d’elles. “El que molt parla, poc fa.”

Des del Partit Popular estem a l’espera de la realització de les actuacions en la Plaça del Regne, C/ Hort dels Frares i la ruta escolar de Tulell i que el mes de maig van anunciar es realitzarien pròximament, de les altres 9 res més se sap. Estem a l’espera al no haver pogut tindre accés als sol·licitats informes tècnics i no disposar informació, més que l’apareguda en els mitjans de comunicació.