PP de Torrent: Folgado: “comprar la “Malagueña” per 700.000 euros i derrocar-la és un despropòsit i una burla de Ros als contribuents torrentinos”

La Portaveu popular, Amparo Folgado, en el torn de precs i preguntes del Ple ordinari de juliol, va dirigir una bateria de preguntes a l’alcalde Jesús Ros, sobre la compra de l’edifici de la Malaguenya per part de l’Ajuntament de Torrent.

Segons coneixen els populars, aquest edifici adquirit pel govern de Ros ha costat 698.000 euros al que caldria sumar les assistències tècniques i el cost del seu futur enderrocament, segons es publica en el Perfil del Contractant.

La presidenta del PP, Amparo Folgado qualifica de despropòsit aquesta adquisició “comprar la Malaguenya per 700.000 euros i derrocar-la és un despropòsit i una burla de Ros als contribuents torrentinos, però és una més, de les barbaritats que està cometent Jesús Ros en la seua última legislatura, deixant les partides socials sense tocar, amb la qual està caient i destinant després el superàvit a comprar localitos, palaus, edificis i solars”.

Folgado també va preguntar en el torn de precs i preguntes si ja s’ha pagat el cost d’adquisició als seus propietaris i quan està previst, tant el lliurament de claus com la seua demolició, ja que, hui dia, encara segueix obert el negoci allí existent, malgrat que el govern de Ros va aprovar fa dos anys la seua adquisició.

La presidenta del PP es pregunta “quantes ajudes es podrien donar perquè les persones més vulnerables de la nostra ciutat, no es queden arrere; quantes ajudes es podrien donar al comerç de la nostra ciutat, tan castigat en aquest últim any i mig per les restriccions; quant es podria haver baixat la contribució, l’aigua o l’IAE en aquests anys, si sumem el malgaste del govern de Ros a jugar al Monopoly”.

Folgado assenyala que “estic a l’espera que contesten les meues preguntes, que vaig formular en el Ple i també per escrit, espere que no tarden més d’un any, perquè encara continue esperant i també el Síndic de Greuges, al fet que Ros ens entregue les preguntes del Compte General de 2019, una mostra de l’opacitat que regna a Torrent amb aquest govern esgotat”.