PP de Torrent: Folgado demana a l’alcalde de Torrent que visite als veïns del “Pantano” i de solucions als seus problemes

La portaveu del Partit Popular de Torrent, Amparo Folgado al costat del regidor José Francisco Gozalvo han visitat aquest matí la urbanització El Pantà de Torrent i s’han reunit amb els seus veïns. Folgado ha afirmat que “des de fa cinc anys, la urbanització El Pantà està patint l’abandó per part de l’equip de govern socialista, però el més greu és la falta de comunicació i d’atenció del govern local amb les associacions de veïns des de molt abans de l’inici de la pandèmia de COVID-19, la qual cosa està fent que problemes que són molt fàcils de solucionar, s’eternitzen i s’agreugen”.

En aquest sentit, Folgado ha subratllat que “els veïns del Pantà han presentat fins a 14 registres d’entrada, sol·licitant millores simples per al barri i no sols no han aconseguit que se solucionen sinó que des del govern socialista i de Ciutadans, ningú els ha respost a les seues peticions”.

Les principals reivindicacions dels veïns de la urbanització del Pantà en aquests moments, estan relacionades amb la falta de manteniment de l’àrea recreativa de l’Assut, inaugurada per Amparo Folgado (PP) en 2015, sent alcaldessa. El mirador de l’àrea recreativa, sobre el barranc de l’Horteta presenta un enfonsament des de fa diversos anys, en cada període de pluges s’està aprofundint més i presenta perill d’ensulsiada si no s’actua. A més, els veïns denuncien la falta de manteniment de la zona de pícnic amb alguns berenadors trencats i la falta de manteniment en les condícies, en els quals hi ha alguns trencats també.

D’altra banda, els veïns del Pantà denuncien la falta de neteja del barranc de l’Horteta on s’acumulen les canyes arrossegades per les pluges torrencials de la passada tardor i al llarg del llit del barranc, la vegetació creix i pot suposar un problema de greu incendi com l’ocorregut no fa molts anys. A més, les canyes creixen sense control al costat dels habitatges, la qual cosa preocupa els seus veïns.

D’altra banda, els veïns denuncien la falta de recollida d’estris per part del consistori, ja que, segons han denunciat als populars “han tardat més de dues setmanes des que avisem que hi havia gran quantitat d’estris acumulats al costat dels contenidors”. A més, al carrer Rosendo Montoro, el govern de Ros és coneixedor d’un enfonsament en la calçada i en la vorera, que impedeix accedir al seu habitatge a una persona d’avançada edat, situació denunciada pels veïns des de febrer i en el qual el consistori ha col·locat una tanca perimetral però sense cap solució.

La portaveu del PP, Amparo Folgado ha demanat que “el govern socialista i de Ciutadans han d’atendre a tots els barris de la ciutat, i sobretot a les seues associacions de veïns amb qui la comunicació és nul·la i són els qui millor coneixen els problemes i les necessitats de cadascun d’ells”.