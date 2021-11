PP Torrent: “El demencial és gastar-se 700.000€ a comprar i derrocar la Malaguenya”

Print This Post

Folgado: “Aquestes quantitats no gastades, que oscil·len entre el 25% i el 36%, són les que després destina l’Alcalde, a l’any següent, per a comprar edificis i locals sense ús definit, podent-se destinar aquests diners a reduir la càrrega fiscal dels ciutadans de Torrent”.

“una oposició útil no es tracta d’acatar i aplaudir tot el que PSOE i Cs promoguen, sense cap criteri, sinó treballar per millorar el dia a dia de tots els ciutadans. El PP ha de ser fidel i útil a Torrent, no a l’equip de govern”

9 de novembre de 2021. El PP de Torrent, en al·lusió a la qualificació del seu Pla de Rebaixa Fiscal per part del PSOE com a demencial, ha contestat que, l’equip de govern, encapçalat per aquest últim, ha de destinar els seus esforços a facilitar i millorar la qualitat de vida dels torrentinos, en comptes de contestar de forma desesperada a les propostes positives de l’oposició.

Quant a l’acusació dels socialistes de finançar aquesta rebaixa d’impostos a través de retallades socials, els populars han tornat a reiterar que aquesta reducció es finançaria amb els romanents que, any rere any, deixen de gastar PSOE i Cs dels pressupostos municipals. Els 6.000.000€ destinats al cinema Cervantes, els 330.000€ de la passarel·la de Parc Central o tot el gastat en el local de Federico Maicas, sufraguen amb escreix la rebaixa fiscal proposta pels populars.

“Les quantitats no gastades, que oscil·len entre el 25% i el 36%, són les que després destina l’Alcalde, a l’any següent, per a comprar edificis i locals sense ús definit, podent-se destinar aquests diners a reduir la càrrega fiscal dels ciutadans de Torrent” ha apuntat la Portaveu popular, Amparo Folgado.

Quant a la modificació de les ordenances fiscals, aprovades el mes passat, el PP ha enlletgit al PSOE que recórrega a aquest argument, ja que tots els anys, els populars presenten les seues modificacions per a reduir els impostos municipals, sent aquestes rebutjades per l’equip de govern al·legant que només es debaten i voten les fetes per aquest últim.

“Sembla mentida que el PSOE, que en 2017 va eliminar la subvenció RECICLA, que des de 2015 no ha baixat l’IBI i que va pujar el preu de l’aigua en 2020, ara s’erigisca en el capdavanter de les ajudes a estudiants, famílies i empreses” ha destacat Folgado.

En paraules d’aquesta mateixa, “una oposició útil no es tracta d’acatar i aplaudir tot el que PSOE i Cs promoguen, sense cap criteri, sinó treballar per millorar el dia a dia de tots els ciutadans. El PP ha de ser fidel i útil a Torrent, no a l’equip de govern.”