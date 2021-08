Preguntem al carrer si han modificat els seus hàbits amb la nova factura de la llum

Connect on Linked in

La nova facturació elèctrica que s’està aplicant des del passat 1 de juny a les persones consumidores que estan en el mercat regulat ha provocat modificacions en els horaris de consum energètic, desplaçant el seu consum als trams horaris vall i plana que són més econòmics

Estaés una de les conclusions de l’enquesta que ha realitzat la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per a conéixer l’opinió de la ciutadania sobre la nova facturació elèctrica i la seua repercussió en la factura de la llum

Els canvis en la facturació elèctrica ja s’han pogut veure reflectits en la factura de la llum del mes de juliol, l’import del qual per a un 52% de les persones consumidores ha sigut similar al rebut anterior especialment per la baixada de l’IVA del 21% al 10%, per a un 26% ha sigut més elevat que l’anterior, per a un 15,5% més baix i un 6,5% no ho sap

En opinió de Vicente Inglada, secretari general de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana “hi ha un important percentatge de la ciutadania que ha modificat els seus hàbits de consum energètic, desplaçant al màxim la utilització dels electrodomèstics als trams horaris més econòmics per a evitar un increment en la factura de la llum”. A més, “segons les dades que llança aquesta enquesta és necessari potenciar la utilització d’energies renovables i fomentar l’autoconsum, per a ser eficient energèticament tant a nivell econòmic com mediambiental”