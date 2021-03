Premi del Ministeri de Ciència a la EFA La Malvesía per la seua formació sobre el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible

Connect on Linked in

Reconeixement ministerial per a la EFA la Malvesía. Una vegada més, els Cicles Formatius oferits pel centre de Llombai han obtingut un destacat reconeixement del Ministeri de Ciència i Tecnologia, en fer-se amb el primer premi en la seua categoria, sobre Projectes d’Investigació sobre Aigua, Canvi Climàtic i Desenvolupament Sostenible. En el marc del Projecte titulat: “Investiga! Salva el Planeta” de l’Institut Universitari d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient (IIAMA), els alumnes del centre han estructurat un projecte el nom del qual és SAURI o “Saurí”, basat en un sistema d’aigües útils en reforestacions independents. En paraules d’un dels integrants del projecte, l’alumne Germán Alonso: “El projecte ‘Saurí’ es basa a buscar vies d’emmagatzematge subterrani d’aigua per subirrigación; és a dir, sota terra. Amb això, es pretén crear noves vies sostenibles per a sobreviure a situacions extremes, algunes d’elles conseqüència del calfament global, com ara els períodes de sequera. Tenim 4 mètodes per a realitzar aquest procés, i alguns d’ells es realitzen completament amb materials biodegradables. En total, són 75 arbres els que hem d’analitzar i amb els quals hem de determinar les conclusions de la nostra investigació”.



Amb una qualificació de 8,35 punts, aquest primer premi dotarà al projecte amb 1000 euros, que hauran d’utilitzar per a desenvolupar la seua idea fins el mes vinent de juny, quan hauran de realitzar una memòria i exposar les conclusions de la investigació en la jornada final d’aquest projecte, on es tornaran a avaluar les propostes i es realitzarà un posterior debat entre els grups, per a defensar, cadascun, l’excel·lència del seu treball. “Esperem que en aqueix debat haja de tot, al cap i a la fi, és una competició, però nosaltres l’afrontem amb una visió constructiva. Estem aprenent i qualsevol recomanació, ja siga d’un professor o de qualsevol altre company, per molt que estiga en un altre projecte, ens pot vindre molt bé per a millorar”, afirma Alonso sobre aquest debat. Finalment, el Tribunal d’Avaluació determinarà una dotació de 250 euros més als 4 millors projectes en les àrees de redacció d’article sobre projecte científic, disseny de pòster científic, redacció d’una notícia científica en llenguatge periodístic i redacció d’un debat literari. “Per a nosaltres seria un gran assoliment, personal i professional, però també una satisfacció deixar el nom de la EFA entre les millors, retornant amb el nostre treball una part de tot el que el centre ens aporta”, conclou l’alumne.