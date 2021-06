Premi Innovació Educativa Col·legi Sant Antoni Carcaixent

Connect on Linked in

El col·legi San Antonio de Pàdua, de la nostra localitat, ha estat el guanyador dels “Premios de Innovación Educativa” a nivell nacional, en l’apartat de Gestió de la Pandèmia. L’anunci ens va arribar ahir, divendres 21 de maig en una gala que, a causa de la pandèmia, ha hagut de ser online.

Aquest reconeixement posa de manifest el valor del treball fet pel centre durant tot aquest curs per adaptar-nos als requeriments que ens venien des de Conselleria Educació i Formació Professional i Departament de Salut de la Ribera.

Encara que Conselleria d’Educació ens donava la possibilitat que el nostre alumnat vinguera a classe en dies alterns, teníem molt clar que anàvem a deixar-nos la pell perquè això no passara. Tot el nostre alumnat havia de vindre al col·legi de manera presencial tots els dies. No anàvem a deixar a ningú enrere.

Per a aconseguir-ho, desenvolupàrem un protocol d’actuació davant la covid-19 i adaptàrem diferents espais: menjador, aules magnes, sala de professors-audiovisuals, traster, etc. Sense cap dubte, un factor que va ser decisiu per a aconseguir-ho va ser l’ajuda que ens proporcionà la Lira Carcaixentina, cedint-nos els seus espais per a poder ubicar 3 grups de batxillerat. Novament, gràcies!



Per últim, hem volgut deixar l’agraiment més especial per al nostre alumnat. Han hagut d’adaptar-se, en temps rècord, a unes normes sanitàries que els havíem imposat, de vegades sense entendre massa bé el sentit, però complint-les i acceptant que era pel seu bé. Estem molt orgullosos de tots i totes!