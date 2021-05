Presentades les propostes del «Ple a l’escola» per acostar l’alumnat a la participació ciutadana a Picassent

Connect on Linked in

Millorar els parcs més pròxims als centres escolars és el fil conductor de les propostes presentades per l’alumnat

El «Ple a l’Escola» és un projecte de la Regidoria de Participació Ciutadana dirigit a l’alumnat de 6é de primària dels centres educatius de Picassent, els quals, a través d’un treball previ d’estudi, anàlisi i debat, han posat sobre la taula quines millores volen executar en els parcs infantils del poble, cadascun amb el més pròxim al seu centre escolar. És per tant, una iniciativa que pretén promoure i aprendre a debatre entre elles i ells, a gestionar els recursos econòmics de l’Administració Local, i conèixer així el seu funcionament.

Ara, després de tot un any, on s’han hagut d’adaptar a les circumstàncies davant la Covid19, ha arribat el moment de presentar les propostes i votar les més valorades per totes i tots. Per això, al llarg de la setmana passada, varen tindre lloc les sessions de presentació de cada grup al parc de les garroferes de l’Omet, on l’alumnat va exposar i defendre el seu projecte i les iniciatives de millora dels parcs. L’acte va estar conduit per l’empresa «Itaca», entitat que també ha coordinat les sessions de treball al llarg del curs.

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, qui va estar en cadascuna de les sessions acompanyada per diversos regidors de l’equip de govern, va escoltar i conèixer cadascuna de les presentacions dels grups on l’alumnat exposava mitjançant diferents tècniques les seues propostes de millora. La primera edil es va mostrar molt satisfeta del treball realitzat a l’hora que apuntava que, «este és un projecte on els i les escolars aprenen també a prendre decisions de manera comunitària i efectiva i a administrar mitjançant el pressupost assignat les seues idees».